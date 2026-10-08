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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 8 octobre
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 07:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'autorité chargée du logement de l'administration Trump a accusé Wells Fargo WFC.N de discrimination à l'égard des acheteurs immobiliers par le biais de programmes et d'engagements pris par la banque pour favoriser l'accès à la propriété chez les Afro-Américains.

- Tishman Speyer, en collaboration avec d’autres investisseurs, achète le Chrysler Building pour 235 millions de dollars et prévoit de rénover ses intérieurs.

- Les États-Unis ont saisi des cargaisons de plus de 600 000 gallons de biodiesel d’une valeur de près de 3 millions de dollars à destination de Cuba.

- Des responsables du département américain de la Sécurité intérieure ont enquêté sur plus de 150 organisations à but non lucratif, craignant qu’elles n’aident des non-citoyens à s’inscrire illégalement sur les listes électorales.

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