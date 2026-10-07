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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 7 octobre
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 07:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Les avocats de Walt Disney DIS.N ont exhorté un juge américain à empêcher la Commission fédérale des communications (FCC) de procéder à un réexamen anticipé des licences des huit chaînes que la société détient et exploite.

- Paramount Skydance a finalisé son rachat de Warner Bros Discovery WBD.O , donnant naissance à Skydance SKYD.N . Dans une note adressée aux employés, les dirigeants ont laissé entendre que des réductions de coûts étaient à prévoir.

- Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que le super PAC du président américain Donald Trump n’avait pas l’intention de rembourser au gouvernement les plus de 10 millions de dollars qu’il avait déjà dépensés en publicité.

- Un juge fédéral de New York a accusé les agents de l’agence de contrôle de l’immigration et des douanes (ICE) de manquer de formation adéquate et d’avoir falsifié des dossiers pour dissimuler des arrestations illégales.

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,7750 USD NASDAQ 0,00%
WALT DISNEY
104,010 USD NYSE +0,39%
WARNER BROS RG-A
30,9500 USD NASDAQ 0,00%
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