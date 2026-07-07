RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 7 juillet

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump devrait rétablir le droit de la Turquie d’acheter des avions de combat furtifs F-35 lors du sommet de l’OTAN à Ankara, ce qui annulerait l’interdiction qu’il avait lui-même imposée il y a sept ans. - Le Canada a annoncé lundi avoir choisi ThyssenKrupp Marine Systems TKAG.DE , en coopération avec les gouvernements norvégien et allemand, pour construire une nouvelle flotte de sous-marins destinés à sa marine, marquant ainsi une étape vers la réduction de la dépendance de l'armée et de l'économie canadiennes vis-à-vis des États-Unis. - Walmart WMT.O a annoncé lundi qu’il baissait considérablement les prix du bœuf et d’autres produits, notamment les fruits et légumes, les boissons, les piscines, les jouets, les barbecues et les vêtements d’été, une initiative dont le président américain Donald Trump a tenté de s’attribuer le mérite à l’occasion du 250e anniversaire du pays. - Samsung Electronics 005930.KS a annoncé mardi que son bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre, s’élevant à 89,4 billions de wons sud-coréens (58,69 milliards de dollars), était près de 20 fois supérieur à celui de l’année dernière (4,7 billions de wons (soit 3,09 milliards de dollars), grâce à une demande croissante de puces mémoire utilisées dans les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

(1 $ = 1.523,2000 wons)