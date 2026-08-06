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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 6 août
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 07:19
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le vaccin antigrippal à ARNm de Moderna

MRNA.O , baptisé mFLUSIVA, ce nouveau vaccin étant autorisé pour les personnes âgées de 50 à 64 ans.

- Walt Disney DIS.N et TikTok ont annoncé un accord permettant aux créateurs de TikTok d’utiliser des personnages et des scènes tirés des films et séries télévisées de Disney dans des vidéos courtes.

- Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a minimisé l’impact de l’inflation sur les Américains à faibles revenus, affirmant que l’économie ne suivait plus une courbe en « K », mais prenait désormais la forme d’un « C ».

- La coentreprise américaine de la plateforme de réseaux sociaux TikTok a annoncé la fermeture de son bureau de Nashville et le licenciement de 250 employés.

Fusions / Acquisitions

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WALT DISNEY
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