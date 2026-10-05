RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 5 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La Food and Drug Administration (FDA) a attribué la classification de risque maximal au rappel volontaire par Salata Dressings de sa sauce «Jalapeño Avocado Dressing», en raison de craintes de contamination par la salmonelle.

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- Le directeur général de Procter & Gamble PG.N , Shailesh Jejurikar, a déclaré que l’entreprise allait se concentrer sur l’innovation et l’intelligence artificielle afin de compenser la hausse des coûts.

- Les États-Unis ont retiré l’ensemble de leurs 12 bombardiers B-1 d’une base aérienne britannique située à Fairford après avoir reçu de nouvelles menaces concernant un complot soutenu par l’Iran.

- Le gouvernement japonais a formulé une rare protestation à l'encontre des États-Unis après l'arrestation d'un marine américain dans le cadre de l'affaire du décès d'une femme à Okinawa.