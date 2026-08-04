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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 4 août
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 07:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les autorités de régulation américaines ont donné leur feu vert à Boeing BA.N pour commencer à livrer le Boeing 737 Max 7, la plus petite version de son best-seller, le 737 Max, après que le constructeur aéronautique a apporté des modifications au logiciel de commande de vol, au système d’alerte des pilotes et à un système moteur empêchant l’accumulation de givre.

- Jay Clayton, qui occupait jusqu’alors le poste de procureur fédéral du district sud de New York, a prêté serment en tant que directeur du renseignement national des États-Unis après avoir été confirmé par le Sénat la semaine dernière.

- Kay Granger, républicaine du Texas et membre de la Chambre des représentants, qui avait ensuite présidé la puissante commission des crédits de la Chambre, est décédée à l’âge de 83 ans à son domicile de Fort Worth des suites de la maladie d’Alzheimer.

- Le président américain Donald Trump a rencontré la procureure fédérale Jeanine Pirro à la Maison Blanche, après que celle-ci eut conclu que les dégâts causés au bassin réfléchissant du Lincoln Memorial n’étaient pas le fait de vandales, contrairement à ce qu’avait affirmé le président.

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