RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 3 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Apple AAPL.O a annoncé une hausse de 12 % de son bénéfice trimestriel et un chiffre d’affaires supérieur aux attentes de Wall Street, mais a averti que la flambée des coûts des puces mémoire, alimentée par la demande en intelligence artificielle, pesait sur ses bénéfices.

- Anthropic a annoncé un chiffre d’affaires de 17 milliards de dollars au troisième trimestre, soit douze fois plus qu’un an auparavant, tandis que sa perte nette s’élevait à 23 milliards de dollars, à la veille d’une introduction en bourse historique.

- L’armée américaine a déclaré avoir mené des frappes limitées sur l’île iranienne de Qeshm contre des individus accusés d’avoir planifié des attaques de missiles contre des actifs américains.

- L'administration Trump s'apprête à supprimer les mesures de protection sur le lieu de travail mises en place sous l'ère Biden concernant la grossesse et la santé reproductive des femmes.