RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 17 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude. - Trump Media & Technology Group DJT.O a annoncé son intention de vendre un flux en temps réel des publications sur Truth Social, la plateforme de réseaux sociaux utilisée par le président américain Donald Trump, à compter du mois prochain, afin d’éviter aux utilisateurs d’avoir à surveiller manuellement la plateforme. - Les régulateurs de l’Union européenne ont ordonné à Google

GOOGL.O de lever les restrictions qui limitent la capacité des entreprises concurrentes spécialisées dans l’intelligence artificielle à atteindre les utilisateurs de smartphones Android, craignant que Google ne prenne l’avantage sur le marché en pleine croissance de l’IA et ne porte préjudice à des concurrents tels qu’OpenAI et Anthropic. - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2330.TW a annoncé son intention d’investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans ses activités aux États-Unis, portant ainsi à 265 milliards de dollars l’engagement total de l’entreprise en faveur de son implantation en pleine expansion en Arizona. - La start-up de construction navale Saronic Technologies, dont les drones maritimes ont été utilisés par l’armée américaine lors de la guerre en Iran, a annoncé qu’elle allait ouvrir une nouvelle usine aux États-Unis pour construire à la fois des navires militaires et commerciaux.