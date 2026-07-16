RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 16 juillet

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le gouvernement américain a annoncé qu’il allait imposer un nouveau droit de douane de 25 % au Brésil la semaine prochaine, applicable à des milliers de produits brésiliens, tout en exemptant les principales exportations telles que le pétrole et le gaz, le bœuf, le café, les oranges et les pièces d’avion. - NextEra Energy NEE.N et Dominion Energy D.N ont déposé des demandes auprès des autorités de régulation de Virginie, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud en vue de fusionner leurs sociétés, une opération qui donnerait naissance au plus grand groupe d'électricité et d'énergie des États-Unis. - La société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont proposé d’acquérir PayPal PYPL.O pour environ 53 milliards de dollars, cette offre publique d’achat valorisant les actions de PayPal à environ 60,50 dollars. - Le New York Times a déposé une requête visant à faire annuler les assignations à comparaître délivrées la semaine dernière par l’administration Trump à plusieurs de ses journalistes.