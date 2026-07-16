 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 16 juillet
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 07:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le gouvernement américain a annoncé qu’il allait imposer un nouveau droit de douane de 25 % au Brésil la semaine prochaine, applicable à des milliers de produits brésiliens, tout en exemptant les principales exportations telles que le pétrole et le gaz, le bœuf, le café, les oranges et les pièces d’avion. - NextEra Energy NEE.N et Dominion Energy D.N ont déposé des demandes auprès des autorités de régulation de Virginie, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud en vue de fusionner leurs sociétés, une opération qui donnerait naissance au plus grand groupe d'électricité et d'énergie des États-Unis. - La société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont proposé d’acquérir PayPal PYPL.O pour environ 53 milliards de dollars, cette offre publique d’achat valorisant les actions de PayPal à environ 60,50 dollars. - Le New York Times a déposé une requête visant à faire annuler les assignations à comparaître délivrées la semaine dernière par l’administration Trump à plusieurs de ses journalistes.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DOMINION ENERGY
70,950 USD NYSE -0,52%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX +0,69%
NEW YORK TIMES -A-
75,210 USD NYSE +3,04%
NEXTERA ENERGY
89,120 USD NYSE -0,47%
PAYPAL HOLDINGS
55,5200 USD NASDAQ +17,20%
Pétrole Brent
84,56 USD Ice Europ -0,59%
Pétrole WTI
79,19 USD Ice Europ -1,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de l'entreprise Sodexo à Issy-les-Moulineaux, près de Paris
    Sodexo vise une croissance du CA de 2-3% en 2027 et supérieure à 5% en 2030
    information fournie par Reuters 16.07.2026 07:49 

    Sodexo a annoncé ‌jeudi anticiper pour 2027 une croissance interne du chiffre d'affaires ​comprise entre 2 et 3% et une marge d'exploitation entre 3,2 et 3,4%, le groupe de services de restauration ​dévoilant ses objectifs lors d'une journée investisseurs à Paris. ... Lire la suite

  • Le logo de Publicis Groupe lors du salon Viva Technology, à Paris
    Publicis relève son objectif de croissance 2026, porté par l'IA
    information fournie par Reuters 16.07.2026 07:45 

    Publicis a relevé ‌jeudi son objectif de croissance organique pour 2026 après ​avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, la demande pour des services marketing dopés à l'IA et une ​série de gains de nouveaux clients ayant permis au géant de ​la publicité ... Lire la suite

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo vise une croissance du CA de 2-3% en 2027 et supérieure à 5% en 2030
    information fournie par Reuters 16.07.2026 07:44 

    (Actualisé avec DG, détails) Sodexo EXHO.PA a annoncé jeudi anticiper pour 2027 une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 2 et 3% et une marge d'exploitation entre 3,2 et 3,4%, le groupe de services de restauration dévoilant ses objectifs lors ... Lire la suite

  • Le Parlement français se prononce sur le projet de loi relatif à la fin de vie à Paris
    Adoption définitive du texte créant un "droit à l'aide à mourir"
    information fournie par Reuters 16.07.2026 07:27 

    Les députés français ont définitivement adopté mercredi une proposition de loi créant ‌un droit à l'aide à mourir, une réforme sociétale au parcours long et sinueux qui continue de susciter interrogations éthiques et médicales. Le texte a été approuvé par ​291 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
84,55 -0,60%
CAC 40
8 382,43 +0,19%
2CRSI
26,68 -5,39%
Or
4 026,16 -0,80%
EUR/USD SPOT
1,14645 -0,02%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank