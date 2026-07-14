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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 14 juillet
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 07:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques du New York Times. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude. - Les États-Unis et l’Iran sont retombés dans un conflit ouvert moins d’un mois après avoir conclu une trêve, les forces américaines ayant frappé l’Iran pour la troisième nuit consécutive et le président Donald Trump ayant rétabli un blocus naval sur les ports iraniens. - Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis imposeraient une redevance de 20 % sur toutes les marchandises transitant par le détroit d’Ormuz afin de couvrir le coût de la protection militaire assurée aux navires empruntant cette voie maritime. -Une coalition de 12 États démocrates, dont la Californie, New York et Washington, a intenté une action en justice afin de bloquer l’acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount

PSKY.O pour un montant de 111 milliards de dollars WBD.O , arguant que cette opération porterait atteinte à la concurrence sur le marché de la distribution cinématographique. -Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré que la banque centrale pourrait bientôt être contrainte de relever ses taux d’intérêt si les chiffres de l’inflation publiés cette semaine s’avéraient supérieurs aux prévisions.

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran

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