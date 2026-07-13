RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 13 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'armée américaine a déclaré avoir frappé dimanche soir des dizaines de cibles militaires en Iran, marquant ainsi la deuxième vague d'attaques américaines en l'espace d'une journée visant à entraver la capacité de l'Iran à attaquer des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.

-Lindsey Graham, sénateur républicain de Caroline du Sud et fervent défenseur d’une politique étrangère interventionniste des États-Unis, est décédé samedi soir des suites d’une dissection aortique, une déchirure de l’artère principale qui achemine le sang depuis le cœur.

-Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il s’était entretenu avec le défunt sénateur républicain Lindsey Graham quelques heures seulement avant que ce dernier ne décède samedi soir.

-Un groupe d’États, dont la Californie, New York, Washington et le Connecticut, s’apprête à intenter une action en justice dès cette semaine afin de bloquer l’acquisition par Paramount PSKY.O de Warner Bros. Discovery WBD.O , d’une valeur de 111 milliards de dollars.