RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 12 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le groupe MARI, société internationale spécialisée dans l’événementiel en direct fondée l’année dernière par Ari Emanuel, figure de proue d’Hollywood, a conclu un accord en vue d’acquérir l’opérateur britannique de théâtres du West End ATG Entertainment, pour un montant estimé à environ 6 milliards de dollars.

-L'Iran aurait su où séjournait le président américain Donald Trump à Ankara, y compris à quel étage du bâtiment, lors du sommet de l'Otan qui s'est tenu en Turquie le mois dernier, une menace qui a poussé Trump à changer d'avion (Air Force One).

- Le directeur général de Paramount, David Ellison, a déclaré qu’il commencerait à retirer l’entreprise de médias de Californie le 1er octobre s’il n’y avait aucun progrès dans la résolution d’un procès intenté par les procureurs généraux de l’État visant à bloquer l’accord d’achat de Warner Bros. Discovery.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que la Russie avait libéré un ancien marine américain “pour des raisons purement humanitaires” après l’avoir maintenu en détention pendant plus de quatre ans, précisant que la Russie “n’avait demandé personne en échange”.