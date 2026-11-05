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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 5 novembre
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 03:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, est officiellement intervenue dans le projet d'acquisition par Sky des activités de diffusion d'ITV ITV.L , indiquant qu'elle avait demandé à l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) et à l'Ofcom de lui remettre, d'ici le 27 janvier, des rapports sur l'impact de cette opération.

-HP HPQ.N a nommé Emma Walmsley, ancienne directrice de GSK GSK.L et membre du conseil d’administration de Microsoft MSFT.O , au poste de directrice générale afin de guider le fabricant d’ordinateurs personnels à travers une pénurie de puces mémoire qui a fait grimper les prix et provoqué un fort ralentissement du secteur.

The Guardian

- Un professionnel de santé britannique infecté par le virus Ebola est en cours d’évacuation médicale depuis la République démocratique du Congo vers le Royaume-Uni afin d’y recevoir un traitement spécialisé. Le patient est dans un état stable et devrait arriver au Royaume-Uni mercredi ou jeudi.

- Le gouvernement britannique envisage d’imposer des restrictions sur les lunettes connectées, craignant que cette technologie ne soit utilisée pour filmer des femmes à leur insu.

The Telegraph

-La société de capital-risque spécialisée dans les technologies Sequoia Capital est en train de fermer son bureau de Londres et plusieurs personnes vont quitter l’entreprise, celle-ci recentrant ses activités sur la côte ouest des États-Unis alors que ce pays domine une vague de transactions de plusieurs milliards de dollars dans le domaine de l’IA.

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham s'apprête à interdire tout nouveau forage pétrolier et gazier au Royaume-Uni afin de mettre un terme à l'exploration en mer du Nord, en soutenant un projet de loi sur l'énergie qui inscrirait dans la loi une interdiction permanente des nouveaux forages.

Sky News

-Virgin Media O2 s’apprête à supprimer des milliers d’emplois et à revoir à la baisse ses ambitions en matière de fibre optique, alors que le groupe, fortement endetté, cherche à accroître sa rentabilité sur les marchés britanniques hautement concurrentiels du haut débit et de la téléphonie mobile.

The Independent

- L’autorité britannique de la concurrence, la Competition and Markets Authority, a déclaré avoir décidé de supprimer 23 restrictions obsolètes afin de réduire les formalités administratives pour des milliers d’entreprises dans différents secteurs.

Fusions / Acquisitions

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