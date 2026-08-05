RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 5 août

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Les créanciers d’Aston Martin Lagonda ont menacé le constructeur automobile de luxe en difficulté de poursuites judiciaires si un accord controversé visant à céder une partie de ses droits de marque et de dénomination venait à être conclu.

- Des centaines de pilotes ayant volé pour Ryanair RYA.I poursuivent en justice la compagnie aérienne low-cost, affirmant qu’elle leur doit des indemnités de congés payés illégalement retenues.

The Guardian

- Le directeur général de BP a exhorté Andy Burnham à exploiter les ressources pétrolières et gazières du Royaume-Uni, alors même que la compagnie pétrolière s'apprête à céder ses activités en mer du Nord après 60 ans passés dans ce bassin vieillissant.

- L'aéroport de Gatwick va lancer la construction de sa deuxième piste, les opposants au projet ayant perdu leur recours en justice contre ce projet.

The Telegraph

- Volta Infra, une start-up spécialisée dans les infrastructures d’IA créée il y a sept mois, a annoncé avoir levé des fonds avec une valorisation de 2,4 milliards de dollars et décroché un contrat de 10 milliards de dollars avec une entreprise d’IA dont le nom n’a pas été divulgué, afin de fournir des services de cloud computing en Europe en collaboration avec Bitdeer Technologies BTDR.O .

- Barclays BARC.L est confrontée à une bataille juridique concernant des liquidités détenues sur des comptes appartenant à une banque parallèle en faillite.

Sky News

- Elon Musk a prédit que son système Starlink, exploité par SpaceX, pourrait assurer la majeure partie de l’accès à Internet dans le monde d’ici dix ans.

- La société de rachat Permira fait partie d’un groupe de soumissionnaires qui envisagent une éventuelle acquisition de Third Space, l’opérateur londonien de clubs de remise en forme haut de gamme, pour un montant de 700 millions de livres sterling (941,08 millions de dollars).

The Independent

- HSBC Holdings HSBA.L reprend ses rachats d’actions avec un plan pouvant atteindre 1 milliard de dollars, après les avoir suspendus lorsqu’elle a annoncé, à la fin de l’année dernière, son intention de privatiser Hang Seng Bank, un petit établissement bancaire de Hong Kong.

(1 dollar = 0,7438 livre sterling)