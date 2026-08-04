RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 4 août

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Shell SHEL.L a conclu un accord pour céder ses activités européennes d'éolien terrestre et de solaire à la société française TotalEnergies TTEF.PA , poursuivant ainsi son retrait du secteur des énergies renouvelables.

- La start-up londonienne spécialisée dans les semi-conducteurs Olix a été évaluée à 3,3 milliards de dollars après avoir levé des fonds pour développer la dernière génération de puces qui sous-tendent l'économie de l'intelligence artificielle.

The Guardian

- Apple AAPL.O a intenté une nouvelle action en justice contre une demande du gouvernement britannique visant à accéder aux données hautement cryptées de ses clients, un an après que le ministère de l’Intérieur a accepté de renoncer à sa demande précédente.

- Plus de 17 milliards de livres sterling (22,81 milliards de dollars) ont été effacés de la valeur du plus grand laboratoire pharmaceutique britannique, AstraZeneca AZN.L , lundi, après l’annonce selon laquelle celui-ci était en pourparlers pour racheter son concurrent américain Bristol Myers Squibb BMY.N dans le cadre d’une opération qui donnerait naissance à un groupe pharmaceutique d’une valeur de près de 400 milliards de dollars.

The Telegraph

- Le Parti travailliste doit supprimer une taxe sur les bénéfices exceptionnels du pétrole et du gaz afin d’empêcher BP BP.L de se retirer de la mer du Nord, a déclaré le gouvernement écossais.

Sky News

- Le nouveau directeur général de Diageo DGE.L a débauché un cadre supérieur de Procter & Gamble (P&G) pour rejoindre son équipe de direction, quelques jours avant de dévoiler un plan de relance pour le fabricant de Guinness et de Johnnie Walker.

- La Premier League devrait soumettre son offre à la Ligue anglaise de football (EFL) cinq jours après que les 20 clubs de première division ont approuvé le "nouveau partenariat stratégique" entre les deux organisations.

The Independent

- La chaîne de mode New Look a nommé un nouveau directeur général , tout en révélant que ses résultats avaient été soutenus par une réduction des remises et un contrôle plus strict des coûts, tandis que son programme de fidélité comptait désormais plus d’un million de membres.

(1 dollar = 0,7452 livres sterling)