 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre australien Amplia atteint son plus haut niveau depuis quatre mois grâce à un partenariat avec Eli Lilly pour des essais cliniques sur un médicament anticancéreux
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 02:22
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Le titre de la société australienne Amplia Therapeutics ATX.AX a progressé jusqu’à 37 % pour atteindre 0,185 dollar australien, son plus haut niveau depuis le 7 avril

** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 23 mars

** Le laboratoire pharmaceutique signe un accord de collaboration pour des essais cliniques et de fourniture avec Eli Lilly LLY.N

** L'accord prévoit de tester, dans le cadre d'un essai clinique, le narmafotinib, un médicament expérimental contre le cancer développé par la société, en association avec l'olomorasib, un inhibiteur de KRAS en phase de développement chez Lilly

** L'ATX affiche une hausse de plus de 13 % depuis le début de l'année, en incluant la progression de la journée

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 120,960 USD NYSE -2,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
84,67 +1,16%
CAC 40
8 613,82 +1,22%
Or
4 058,36 +0,12%
EUR/USD SPOT
1,15095 -0,02%
TOTALENERGIES
76,43 +0,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank