Le titre australien Amplia atteint son plus haut niveau depuis quatre mois grâce à un partenariat avec Eli Lilly pour des essais cliniques sur un médicament anticancéreux

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4 août - ** Le titre de la société australienne Amplia Therapeutics ATX.AX a progressé jusqu’à 37 % pour atteindre 0,185 dollar australien, son plus haut niveau depuis le 7 avril

** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 23 mars

** Le laboratoire pharmaceutique signe un accord de collaboration pour des essais cliniques et de fourniture avec Eli Lilly LLY.N

** L'accord prévoit de tester, dans le cadre d'un essai clinique, le narmafotinib, un médicament expérimental contre le cancer développé par la société, en association avec l'olomorasib, un inhibiteur de KRAS en phase de développement chez Lilly

** L'ATX affiche une hausse de plus de 13 % depuis le début de l'année, en incluant la progression de la journée