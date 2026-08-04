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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 06:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* FERRAGAMO SFER.MI - La marque de luxe italienne a renoué avec le bénéfice au premier semestre, après une croissance de ses ventes de 4,6% à taux de change constants au deuxième trimestre, les efforts de redressement étant particulièrement visibles dans les boutiques détenues directement.

* BONDUELLE BOND.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2025-2026 en hausse, à 548 millions d'euros. Pour ses perspectives 2026, le groupe s'attend à un résultat d'exploitation légèrement inférieur à l'objectif révisé, qui était de 80 millions d'euros.

* BP BP.L , HSBC HSBA.L , BAYER BAYGn.DE , CONTINENTAL

CONG.DE , LUFTHANSA LHAG.DE , HUGO BOSS BOSSn.DE et ZALANDO

ZALG.DE publient ce mardi leurs résultats trimestriels respectifs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43A12G

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

BAYER
47,120 EUR XETRA -1,94%
BONDUELLE
8,820 EUR Euronext Paris -3,61%
BP
552,150 GBX LSE -0,06%
CONTINENTAL
72,360 EUR XETRA +0,70%
DT LUFTHANSA
9,238 EUR XETRA +2,24%
Gaz naturel
2,78 USD NYMEX +0,83%
HSBC HLDG
1 597,500 GBX LSE +1,36%
HUGO BOSS
38,010 EUR XETRA -0,05%
Pétrole Brent
85,11 USD Ice Europ +1,68%
Pétrole WTI
81,34 USD Ice Europ +1,70%
SALVAT. FERRAGAMO
10,250 EUR MIL 0,00%
ZALANDO
29,110 EUR XETRA +3,01%
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dernier

var.
Pétrole Brent
85,13 +1,71%
CAC 40
8 613,82 +1,22%
EUR/USD SPOT
1,15071 -0,04%
Or
4 060,47 +0,17%
TOTALENERGIES
76,43 +0,01%
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