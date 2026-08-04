Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* FERRAGAMO SFER.MI - La marque de luxe italienne a renoué avec le bénéfice au premier semestre, après une croissance de ses ventes de 4,6% à taux de change constants au deuxième trimestre, les efforts de redressement étant particulièrement visibles dans les boutiques détenues directement.

* BONDUELLE BOND.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2025-2026 en hausse, à 548 millions d'euros. Pour ses perspectives 2026, le groupe s'attend à un résultat d'exploitation légèrement inférieur à l'objectif révisé, qui était de 80 millions d'euros.

* BP BP.L , HSBC HSBA.L , BAYER BAYGn.DE , CONTINENTAL

CONG.DE , LUFTHANSA LHAG.DE , HUGO BOSS BOSSn.DE et ZALANDO

ZALG.DE publient ce mardi leurs résultats trimestriels respectifs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43A12G

(Rédigé par Claude Chendjou)