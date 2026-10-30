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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 30 octobre
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 04:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

— La présidente de la BCE, Christine Lagarde, va démissionner neuf mois avant la fin de son mandat, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle intervention lors de l’élection présidentielle française de 2027 en faveur du maintien du pays dans l’Union européenne.

— Le groupe bancaire Lloyds LLOY.L a critiqué la décision du gouvernement de doubler la surtaxe sur les bénéfices bancaires pour la porter à 6 % et a exhorté les ministres à réduire les coûts d’emprunt afin de soutenir la croissance économique.

The Guardian

— Le ministre britannique des Finances, John Healey, a laissé entendre des coupes dans les dépenses sociales avant les prochaines élections, alors que la hausse des coûts liés aux prestations de maladie et d’invalidité faisait l’objet d’un nouvel examen minutieux.

— DoorDash DASH.O a accepté d’acquérir Instacart pour 17 milliards de dollars, élargissant ainsi son activité de livraison de courses tout en conservant la marque et l’application Instacart.

The Telegraph

— Binance a déclaré enquêter sur une suspicion de piratage après qu’environ 2 milliards de dollars de jetons cryptographiques auraient été dérobés de ses portefeuilles chauds, ce qui pourrait constituer le plus grand vol de cryptomonnaies jamais enregistré.

— Le Premier ministre britannique Andy Burnham a exigé des réponses de la part de Gordon Brothers, propriétaire de Poundland, après que le distributeur eut déposé une demande de nomination d’administrateurs judiciaires, mettant ainsi en péril des milliers d’emplois.

Sky News

— Le bénéfice ajusté de Shell au troisième trimestre

SHEL.L a doublé pour atteindre 10,8 milliards de dollars, grâce à des marges plus élevées, à la hausse des prix du gaz et à l’augmentation de la production de gaz.

— Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il était prêt à affronter un conflit avec l’Europe, mais qu’il ne le souhaitait pas, alors que les combats se poursuivent en Ukraine.

BCE
Guerre en Ukraine
Cryptoactif
Devises
USA 2024
Fusions / Acquisitions

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103,24 USD Ice Europ +0,34%
SHELL
4 025,250 GBX LSE +1,74%
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