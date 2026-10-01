RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 1er octobre

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* La start-up britannique spécialisée dans l’IA, ElevenLabs, a annoncé avoir finalisé une cession d’actions à ses salariés d’un montant de 300 millions de dollars, valorisant ainsi l’entreprise à 22 milliards de dollars.

* La société de fintech Zilch a entamé des discussions avec des banques d'investissement en vue d'une éventuelle introduction en Bourse à Londres dès l'année prochaine.

The Guardian

* La plus grande chaîne de restauration rapide britannique, Greggs GRG.L , prévoit de fermer quatre de ses usines, ce qui pourrait entraîner la suppression de 740 emplois au cours des deux ans et demi à venir.

* La direction de Poundland est en pourparlers pour mener une offre de rachat sur le distributeur à prix réduits, ce qui pourrait permettre de sauver jusqu’à 11.000 emplois.

The Telegraph

* Le chef du Parti vert, Zack Polanski, a exhorté Ed Miliband à bloquer le développement du gisement pétrolier de Rosebank en raison des liens présumés d’Ithaca Energy ITH.L avec Israël.

* XOM.N La raffinerie d’ExxonMobil à Fawley, dans le Hampshire, fermera pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 semaines pour des travaux de maintenance programmés, ce qui renforce les craintes d’une pénurie de carburant.

Sky News

* La société de capital-investissement Epiris, qui cherche à racheter la branche de vente en gros de TalkTalk, a contacté BT Group BT.L afin d’obtenir une exonération de paiements s’élevant à plus de 100 millions de livres sterling (132,52 millions de dollars).

* Le courtier en assurance Howden Group est en pourparlers avancés en vue de nommer Jeremy Darroch au poste de son prochain président.

(1 dollar = 0,7546 livre sterling)