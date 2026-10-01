Vol flydubai: Israël dénonce une "tentative d'attaque", salue le courage du pilote

Des passagers d'un vol flydubai dérouté après leur atterrissage à l'aéroport de Tel Aviv en Israël, le 30 septembre 2026 ( AFP / Jack GUEZ )

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mercredi le copilote de l'avion flydubai à destination de Tel-Aviv d'avoir poignardé le commandant de bord pour provoquer un crash, plongeant l'appareil dans le chaos et le forçant à atterrir en urgence en Arabie saoudite.

Il a dans le même temps salué sur Fox News "un incroyable acte d'héroïsme - de la part (d'un passager), de celle du pilote indien, des personnes qui les ont aidés. Ils ont empêché un désastre qui aurait pu être d'ampleur mondiale".

Si la compagnie émiratie a appelé à "s'abstenir de toute spéculation prématurée", les autorités israéliennes ont parlé de "tentative d'attaque terroriste jihadiste", visant notamment les Emirats arabes unis et les accords d'Abraham qui ont vu la normalisation des relations entre les deux pays en 2020.

M. Netanyahu a déclaré qu'il était "trop tôt pour dire" qui était derrière cette attaque.

Les 174 passagers majoritairement israéliens, qui venaient de Dubaï, sont tous sains et saufs et ont pu prendre un autre avion qui a atterri à Israël.

Aux journalistes, ils ont décrit une violente altercation dans le cockpit, une subite perte d'altitude, et puis la neutralisation du suspect dans des conditions cauchemardesques.

Le pilote, "grièvement blessé" selon M. Netanyahu, a été hospitalisé dans la ville saoudienne de Tabuk, où l'appareil s'est posé en urgence. Il se trouve "dans un état stable", a précisé sur X l'ambassade d'Inde en Arabie saoudite, qui l'a identifié comme Smit Machchhar.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié le pilote de "HEROS" sur les réseaux sociaux.

Le président américain Donald Trump a déclaré à la presse avoir échangé mercredi avec M. Netanyahu, restant flou sur la nature de l'incident en indiquant que "le copilote était peut-être un terroriste ou un cinglé".

"Terrifiant"

L'avion flydubai Boeing 737 MAX 8 sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv le 30 septembre 2026 ( AFP / Jack GUEZ )

Le Premier ministre israélien s'est dit "en contact constant" avec les autorités saoudiennes, qui interrogent actuellement le copilote incriminé.

Ni la compagnie aérienne, ni Ryad n'ont jusque-là corroboré les allégations israéliennes.

Les raisons de l'altercation entre les deux pilotes sont à ce stade "inconnues", a déclaré flydubai dans un communiqué, ajoutant que "l'appareil avait été sécurisé avec succès par l'équipage".

Benjamin Netanyahu a félicité un plombier israélien, expliquant qu'on lui avait raconté qu'il "avait réussi à entrer dans le cockpit" puis avait "attrapé (l'assaillant) par derrière, tiré en arrière, s'était assis sur le siège du pilote, avait tiré le manche vers l'arrière" tandis que d'autres passagers maîtrisaient l'agresseur.

La compagnie aérienne a annoncé une suspension de ses vols vers et depuis Israël, le temps de l'enquête.

"L'avion était vraiment sur le point de s'écraser et c'est uniquement grâce (...) à tous ceux qui ont maîtrisé le copilote" que le pire a été évité, a décrit la passagère Miriam Shira Ohayon depuis Tabuk.

"Plonger à toute vitesse"

"On a entendu des cris dans l'avion. Après ils ont ouvert le cockpit et on a vu du sang, et que quelqu'un avait poignardé le pilote avec un couteau", selon le témoignage d'une passagère recueilli par la télévision israélienne.

D'après les données du site Flightradar24, l'appareil a brusquement perdu de l'altitude lors du vol, passant de près de 34.000 pieds à 05H21 GMT à moins de 17.000 pieds une minute plus tard, soit une chute de quelque 5.000 mètres.

Dans une vidéo tournée dans l'avion, un passager se filme la tête ensanglantée et appelle à l'aide.

Un véhicule de sécurité garé devant l'aéroport de Tabuk en Arabie saoudite, le 30 septembre 2026 ( AFP / - )

"A tous ceux qui peuvent m'entendre, nous avons besoin d'aide. Nous sommes sur le point d'atterrir à Tabuk, apparemment en Arabie saoudite. Une zone inconnue".

Aucun vol direct n'est habituellement autorisé entre Israël et l'Arabie saoudite, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, même si le royaume autorise depuis 2022 les avions en provenance ou à destination d'Israël à traverser son espace aérien.