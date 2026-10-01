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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 08:21

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* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les valeurs allemandes et autrichiennes du secteur des semi-conducteurs progressent en avant-Bourse après les prévisions optimistes et les résultats supérieurs aux attentes publiés par Micron Technology MU.O .

SUSS MICROTEC SMHNn.DE et AT&S ATSV.VI sont attendus en hausse respectivement de 2,5% et 3%, tandis que SILTRONIC WAFGn.DE , AIXTRON AIXGn.DE et INFINEON IFXGn.DE devraient prendre entre 1,5% et 2%.

* SANOFI SASY.PA et Regeneron REGN.O ont annoncé jeudi élargir leur collaboration dans le domaine des anticorps, à travers un accord dans le cadre duquel le laboratoire pharmaceutique français versera un milliard d'euros de paiement initial à son partenaire américain.

* ENGIE ENGIE.PA - La Belgique a accepté de prolonger jusqu'au 4 novembre les négociations concernant l'achat des actifs nucléaires détenus par le groupe énergétique français Engie dans le pays.

* RENAULT RENA.PA , STELLANTIS STLAM.MI - Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 11,60% en septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 156.629 véhicules, selon les données publiées jeudi par la PFA, l'organisation qui rassemble et représente la filière et l'industrie automobile dans l'Hexagone.

* THALES TCFP.PA - Le groupe français de défense et de technologie a annoncé mercredi le versement d'un dividende intérimaire en numéraire de 1,05 euro par action pour l'exercice 2026.

* BNP PARIBAS BNPP.PA a annoncé jeudi une expansion stratégique sur le marché nordique de la gestion de fortune.

* VICAT VCTP.PA a annoncé jeudi être engagé dans un processus d'acquisitions des filiales de béton prêt à l'emploi et granulats du groupe Cemex dans le sud-est de la France, exploitant un réseau de 48 centrales à béton et de 9 carrières de granulats.

* SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES (EPC Groupe) EEPC.PA - Le spécialiste français des produits chimiques et d'explosifs a fait état d'un Ebitda IFRS de 41,85 millions d'euros et d'un bénéfice net attribuable au groupe de 14,43 millions d'euros au premier semestre, avec une croissance de l'activité s'accélérant à 12,6%.

* KAUFMAN & BROAD KOF.PA - Le promoteur immobilier français a publié un chiffre d'affaires de 730,8 millions d'euros et un bénéfice net attribuable de 33,60 millions d'euros sur neuf mois, avec un carnet de commandes total de 2,24 milliards d'euros au 31 août 2026.

* ARGAN ARGAN.PA doit publier ce jeudi ses résultats financiers.

* UBS UBSG.S - Artisan Partners a adressé une lettre au conseil d'administration de la banque où il est écrit que "la Suisse n'est plus un emplacement attractif ou souhaitable pour UBS".

* EVONIK EVKn.DE - La Fondation RAG, principal actionnaire d'Evonik, pourrait céder la totalité de sa participation dans le fabricant allemand de produits chimiques, a-t-elle déclaré mercredi.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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EVONIK INDUSTR
20,640 EUR XETRA +0,10%
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KAUFMAN ET BROAD
19,080 EUR Euronext Paris -1,55%
MICRON TECHNOLOGY
1 074,8900 USD NASDAQ -2,05%
REGENERON PHARMACEUTICALS
735,2000 USD NASDAQ +0,05%
RENAULT
24,680 EUR Euronext Paris -2,95%
SANOFI
70,810 EUR Euronext Paris -3,13%
SILTRONIC
83,850 EUR XETRA +6,68%
STELLANTIS
3,883 EUR MIL +0,88%
SUSS MICROTEC
77,000 EUR XETRA +4,62%
THALES
222,7000 EUR Euronext Paris -1,15%
UBS GROUP
39,530 CHF Swiss EBS Stocks +1,20%
VICAT
58,800 EUR Euronext Paris +1,38%
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