Après la saga Trump, les Nobel de la prudence

Une médaille du prix Nobel, à Londres, le 6 décembre 2021 ( AFP / ADRIAN DENNIS )

A peine remis de l'épisode Trump, le comité Nobel marche sur des oeufs avant l'attribution de son prix de la paix, point d'orgue d'une saison des récompenses qui s'ouvre lundi avec le Nobel de médecine.

Combien de temps le nom du président américain restera-t-il associé à celui de cette prestigieuse distinction? La campagne de Donald Trump en faveur de sa candidature au Nobel a placé son comité sous une pression inédite l'an dernier.

La séquence a été d'autant plus délicate que la lauréate de 2025, la vénézuélienne Maria Corina Machado, a par la suite donné sa médaille d'or au milliardaire républicain, jugeant qu'il la méritait, après la capture du président Nicolas Maduro.

Après cette saga, le comité Nobel se sait observé par Donald Trump cette année.

"Il y a toujours beaucoup de lobbying, voire des tentatives pour faire pression", estime son secrétaire, Kristian Berg Harpviken, dans un entretien à l'AFP. "D'une certaine manière, nous y sommes très habitués."

Les enfants, les journalistes, la justice

Selon plusieurs experts, cela devrait toutefois pousser le comité à opter pour un prix qui ne fait pas de vagues le 9 octobre.

"Après le prix de l'année dernière, ils cherchent sans doute à éviter toute polémique cette année", avance Haakon Gjerløw, à la tête de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo (PRIO).

L'Ukrainien Mykola Kouleba, au Congrès américain, le 3 décembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Andrew Harnik )

Son scenario préféré: un Nobel conjoint à Save the Children et à l'Ukrainien Mykola Kouleba, qui œuvre pour récupérer les enfants ukrainiens emmenés ou transférés de force par la Russie.

Cette option aurait en plus le mérite de plaire à l'épouse du président américain, Melania Trump, qui a écrit une lettre à Vladimir Poutine en 2025 pour plaider en faveur de la libération d'enfants ukrainiens.

Parmi les autres favoris du PRIO: les Cellules d'intervention d'urgence au Soudan (ERR), un vaste réseau de bénévoles qui portent assistance à une population frappée par la guerre et la faim; le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), alors que l'année 2025 a encore été meurtrière pour la profession, et... la station spatiale internationale.

Si le comité est prêt au bras de fer avec Donald Trump, il pourrait aussi récompenser la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, la Cour pénale internationale, voire le pape Léon XIV.

L'Argentine Schweblin pour la littérature?

Autre distinction phare: le Nobel de littérature, qui sera annoncé le 8 octobre.

Là encore, les spéculations vont bon train.

La liste des nominés étant confidentielle pendant 50 ans, un jeu de devinettes a lieu chaque année dans les cercles littéraires suédois.

Après avoir récompensé l'auteur hongrois László Krasznahorkai l'année dernière, l'Académie suédoise pourrait cette fois opter pour une écrivaine, peut-être originaire du continent latino-américain, prédisent certains critiques sondés par l'AFP.

Samanta Schweblin, à Londres, le 13 juin 2017 ( AFP / Daniel LEAL )

"Ces dernières années, il a beaucoup été question du +miracle littéraire latino-américain+, cette nouvelle génération qui a succédé aux auteurs masculins adeptes du réalisme magique, comme Gabriel García Márquez", explique Lina Kalmteg, de la radio publique suédoise SR.

"Dans ce nouvel essor, ce sont les femmes qui s'imposent, avec une écriture souvent teintée de féminisme, mais aussi souvent assez sombre et violente, ponctuée de touches surréalistes", note-t-elle.

L'Argentine Samanta Schweblin, 48 ans, serait un choix très intéressant et surprenant, dit-elle. "Mais elle est sûrement encore trop jeune."

D'autres tablent sur l'Américano-antiguaise Jamaica Kincaid, dont l'œuvre traite d'exil, d'identité et des traumatismes hérités du colonialisme, ou encore sur la Chinoise Can Xue.

Cristina Rivera Garza, à New York, en novembre 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Cindy Ord )

Les "Nobélisables" habituels restent aussi une possibilité, comme l'Australien Gerald Murnane, sa compatriote Alexis Wright, l'Américain Thomas Pynchon ou encore la Mexicaine Cristina Rivera Garza.

Longtemps critiquée pour ses choix centrés sur des auteurs occidentaux, l'Académie suédoise, bouleversée par un scandale MeToo en 2018, a fait peau neuve et plus de la moitié de ses membres ont été remplacés. Depuis, près d'un lauréat sur deux est une femme.

La saison des Nobel s'ouvrira lundi avec la médecine, suivie de la physique mardi et de la chimie mercredi.

Les travaux autour de l'hormone GLP-1, que de nombreux traitements anti-obésité comme Ozempic ou Mounjaro imitent, sont cités parmi les découvertes médicales susceptibles d'être récompensées.