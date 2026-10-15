RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 15 octobre

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Netflix NFLX.O procède au licenciement de 6 % de ses effectifs, soit environ 1 000 salariés, dans le cadre de sa plus importante vague de suppressions d’emplois depuis 2022. La majeure partie de ces suppressions concerne les équipes chargées des produits, de la technologie, des affaires juridiques et des ressources humaines.

- CDS Superstores est le dernier soumissionnaire à se manifester dans le cadre du processus de vente du discounter européen Poundland, tandis que Gordon Brothers s'efforcent de conclure un accord.

The Guardian

- L’entreprise technologique américaine Palantir PLTR.O et le bureau du maire de Londres, Sadiq Khan, ont mis fin à leur bataille juridique concernant les allégations selon lesquelles le maire travailliste aurait empêché l’entreprise de signer un contrat de 50 millions de livres sterling (66,15 millions de dollars) avec la police métropolitaine en raison de ses valeurs et de son éthique.

- Le Royaume-Uni étend ses pouvoirs en matière de sanctions afin de geler les avoirs et de cibler les entités qui facilitent les colonies israéliennes illégales, entravent l’aide humanitaire ou détiennent illégalement des prisonniers.

The Telegraph

- Le ministre britannique des Affaires économiques, Jonathan Reynolds, a déclaré que la Grande-Bretagne prendrait ses décisions commerciales « en fonction des intérêts du Royaume-Uni » et ne se laisserait pas contraindre à suivre le régime tarifaire européen, après que l’Union européenne a annoncé un quota de 350.000 importations de véhicules électriques par an en provenance de Chine.

Sky News

- Des entreprises, dont Kraken, spécialiste des logiciels énergétiques, et Zilch, licorne de la fintech, ont participé cette semaine à une réunion avec des investisseurs, organisée par des conseillers du gouvernement à Downing Street, dans le but de débloquer l'impasse concernant les introductions en bourse à Londres.

The Independent

- La Grande-Bretagne va financer les réparations indispensables sur le site nucléaire de Tchernobyl à la suite d’une frappe de drone russe, avec une contribution de 17 millions de livres sterling destinée à la restauration du sarcophage et des systèmes de ventilation de la centrale, endommagés lors d’une attaque l’année dernière.

(1 dollar = 0,7559 livre sterling)