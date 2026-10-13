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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 13 octobre
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 04:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham s'apprête à mener sa première intervention politique majeure en Écosse; il prévoit de se rendre dans le nord du pays vendredi, ce qui marquera sa première visite publique d'envergure en Écosse depuis son accession au poste de Premier ministre en juillet.

- Le groupe américain de technologies médicales Stryker

SYK.N a pris une participation de 400 millions de dollars dans la société britannique CMR Surgical, basée à Cambridge, valorisant cette dernière à environ 4 milliards de dollars pour une participation de 10 %.

- Le groupe suédois de mode H&M Group mène actuellement une enquête suite aux allégations selon lesquelles il aurait été pris pour cible la semaine dernière par un groupe de cybercriminels appelé Shinyhunters.

The Guardian

-Stellantis STLAM.MI et Renault RENA.PA ont apporté leur soutien à l’industrie automobile britannique pour qu’elle soit incluse dans les règles proposées visant à protéger l’industrie de l’UE, tout en exhortant le gouvernement britannique à envisager de limiter les importations de voitures chinoises.

- La ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a annoncé une révision urgente des dispositifs de sécurité destinés aux personnalités publiques de premier plan, après l’assassinat en juillet d’Ann Widdecombe, ancienne ministre conservatrice chargée d’un portefeuille mineur.

The Telegraph

- Le distributeur de produits de divertissement HMV va fermer son magasin phare d’Oxford Street, trois ans seulement après sa réouverture, car son propriétaire prévoit de doubler le loyer; cette décision affectera un peu plus de 50 employés.

- La société britannique d’exploration pétrolière et gazière Borders & Southern Petroleum BSTH.L a recruté un investisseur anonyme , une personnalité extrêmement fortunée du Moyen-Orient, pour financer ses forages pétroliers; ce dernier devrait injecter 2 millions de livres sterling dans le groupe, avec une prime de 42 % par rapport au cours de l’action.

Sky News

-Les propriétaires du Leicester City Football Club ont demandé aux soumissionnaires potentiels de présenter leurs offres cette semaine, alors qu’ils cherchent à se retirer dix ans après avoir remporté le plus grand titre du football anglais.

Fusions / Acquisitions
Sport

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