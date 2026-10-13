La Russie dit avoir livré pour 320 milliards de dollars d'hydrocarbures à l'Europe depuis 2022

La raffinerie de pétrole de Gazprom Neft dans le sud-est de Moscou, le 20 septembre 2026 ( AFP / - )

La Russie a déclaré lundi avoir vendu aux pays européens pour plus de 320 milliards de dollars d'hydrocarbures depuis 2022, malgré les sanctions adoptées à son encontre en raison du conflit en Ukraine.

"Ce chiffre s'élève, pour la période allant de 2022 à aujourd'hui, à 320,7 milliards de dollars (environ 286 milliards d'euros, ndlr). Il s'agit du volume des livraisons de ressources énergétiques vers les pays de l'Union européenne", a affirmé à la télévision le vice-Premier ministre russe chargé de l'Energie, Alexandre Novak.

Selon lui, les pays européens ont acheté pour 21,3 milliards de dollars (environ 19 milliards d'euros) d'hydrocarbures russes rien qu'au cours des neuf premiers mois de l'année 2026.

"Autrement dit, malgré les restrictions liées aux sanctions, nous continuons à fournir des ressources énergétiques dans certains domaines pour lesquels des dérogations ont été accordées", a ajouté M. Novak.

L'Union européenne a infligé de multiples sanctions à la Russie depuis le début de l'offensive de grande ampleur en Ukraine. Mais de nombreux pays, dont la France, continuent de s'approvisionner auprès d'elle en hydrocarbures, notamment en gaz naturel liquéfié (GNL).

Plusieurs Etats, dont la Slovaquie et la Hongrie, bénéficient aussi d'une exemption pour acheter du pétrole russe acheminé par oléoduc.

Ce total ne prend pas en compte les hydrocarbures russes qui parviennent en Europe de manière indirecte, après transformation dans des pays tiers tels que l'Inde et la Turquie, qui ont massivement augmenté, tout comme la Chine, leurs achats de brut russe depuis 2022.

Avoirs russes

La ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, a évoqué lundi cette question lors d'une réunion avec ses homologues de l'Union européenne à Luxembourg, en plaidant pour prélever les avoirs russes gelés dans l'UE.

Elle a dénoncé l'achat de produits russes "pour un montant plus élevé depuis les pays de l'UE que l'aide que nous avons apportée à l'Ukraine".

"Si nous utilisions les avoirs gelés, nous doublerions presque le montant total du soutien que nous avons apporté à l'Ukraine" depuis 2022, "ce serait un véritable changement de donne, et c'est précisément ce dont l'Ukraine a besoin", a affirmé la ministre suédoise.

Cette situation a également suscité les critiques des responsables américains, dont celles du président Donald Trump, qui a pour sa part annoncé vendredi un accord sur la fourniture par la Russie de diesel sur les marchés pour calmer les prix qui connaissent une hausse mondiale.

"L'Union européenne a versé 250 milliards de dollars à la Russie pour son énergie, et les médias diffusant des fausses informations ne veulent pas aborder ce sujet. J'ai fait le bon choix pour le peuple américain", a justifié M. Trump dans un message lundi sur son réseau Truth Social, utilisant un montant désormais revu à la hausse par Moscou.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, avait quant à lui critiqué dimanche l'"hypocrisie" des Européens, qui "continuent de financer Vladimir Poutine" tout en "prétendant que nous ne pouvons pas bénéficier d'un répit sur le prix du diesel".

Le conseiller de Vladimir Poutine pour la coopération économique à l'international, Kirill Dmitriev, a également fustigé lundi sur X l'"incroyable hypocrisie des bureaucrates de l'UE".

Interrogé sur l'accord sur le diesel, M. Novak a estimé que la Russie, qui est l'un des principaux producteurs mondiaux d'hydrocarbures, "pourra atteindre un volume de 3 à 3,5 millions de tonnes par mois de livraisons sur les marchés mondiaux, comme c'était le cas avant la crise".