RÉSUMÉ-Caliche annonce la décision finale d'investissement pour la première phase de l'extension du site de stockage de gaz naturel de Spindletop au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
CALICHE:
* L'ENTREPRISE ANNONCE, PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SA FILIALE GOLDEN TRIANGLE STORAGE, LLC (GTS), QU'ELLE A PRIS UNE DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT (FID) CONCERNANT LA PREMIÈRE PHASE DE SON PROJET D'EXTENSION DE SPINDLETOP À BEAUMONT, AU TEXAS, LE 3 JUIN
* indique que LA DÉCISION DE CALICHE INTERVIENT PEU DE TEMPS APRÈS QUE LE PROJET AIT REÇU DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE RÉGLEMENTATION DE L'ÉNERGIE (FERC) UN CERTIFICAT D'UTILITÉ PUBLIQUE ET DE NÉCESSITÉ
* LE PROJET S'INSCRIT DANS LE CADRE DES TROISIÈME ET QUATRIÈME PHASES D'EXTENSION DES CAVERNES DE GAZ DE GTS, DONT L'ACHÈVEMENT EST PRÉVU EN 2027.
* CETTE ANNONCE COÏNCIDE ÉGALEMENT AVEC LA HAUSSE DE LA DEMANDE EN STOCKAGE DE GAZ NATUREL , SOUTENUE PAR LES EXPORTATIONS DE GNL, LES PRESSIONS GÉOPOLITIQUES, L'ÉLECTRIFICATION ET LES BESOINS ÉNERGÉTIQUES CROISSANTS DES INFRASTRUCTURES D'IA
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