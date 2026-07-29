RÉSUMÉ 9-Des explosions dans un port égyptien de la Méditerranée seraient dues à des drones, ce qui pourrait entraîner une extension du conflit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations sur l'incident survenu dans un port méditerranéen)

* Un navire-citerne de stockage flottant appartenant à une société américaine a été touché par un drone, selon Ambrey

* Des frappes américano-saoudiennes visent des cibles soutenues par l'Iran en Irak

* Les cours du pétrole dépassent les 90 dollars le baril alors que les efforts diplomatiques échouent

* L'Iran affirme avoir pris pour cible trois navires dans le détroit d'Ormuz

par Jana Choukeir et Ahmed Tolba

Des explosions ont secoué mercredi un port de chargement de gaz naturel sur la Méditerranée, en Égypte, et la société britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré qu'un navire-citerne de stockage flottant appartenant à une société américaine avait été touché par un drone, ce qui pourrait marquer une extension de la guerre au Moyen-Orient. Le drone a touché un navire dans le port égyptien de Damiette, provoquant un incendie qui s'est propagé à un autre navire, ont indiqué trois sources commerciales proches de l'incident.

L'équipage a été évacué et l'incendie a été maîtrisé, a précisé Ambrey.

Aucune revendication n’a été immédiatement formulée concernant cet incident.

Plus tôt mercredi, les États-Unis et l’Arabie saoudite ont frappé des groupes paramilitaires soutenus par l’Iran en Irak, et le président américain Donald Trump a promis de “mettre une raclée” à l’Iran pour avoir tiré sur les troupes américaines quelques jours après qu’il eut suspendu les frappes aériennes. L’Iran a confirmé dans la nuit avoir tiré sur des bases américaines en Jordanie et sur des navires dans le détroit d’Ormuz, et a également rejeté une proposition omanaise visant à gérer conjointement le détroit. “Nous allons les frapper fort”, a déclaré Trump, selon Fox News. “Nous allons leur mettre une sacrée raclée.”

Les cours du pétrole ont flambé mercredi, enregistrant l’une des hausses les plus brutales de cette guerre qui dure depuis cinq mois. Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de plus de 8%, propulsant le baril de référence bien au-dessus des 90 dollars, effaçant ainsi une grande partie de la chute subie plus tôt dans la semaine, lorsque Trump avait de manière inattendue suspendu les frappes américaines pendant le week-end.

La reprise soudaine des attaques, quelques jours seulement après leur suspension, a marqué le retour à la dynamique instable, marquée par des reprises et des interruptions, qui avait caractérisé les premières phases du conflit. Trump avait déclaré que l’“Opération Epic Fury” ne durerait que quelques semaines lors de son lancement en février, mais les combats se poursuivent désormais depuis cinq mois sans qu’une fin ne soit en vue.

“MORT À L’AMÉRIQUE” SCANDÉ EN IRAK

Ces frappes conjointes américano-saoudiennes marquent également la première fois que Riyad s’associe publiquement à Washington dans des frappes. Cela pourrait élargir le conflit en entraînant l’Arabie saoudite, pays à majorité sunnite, dans des combats contre les mandataires chiites de l’Iran sur un nouveau front.

Les Forces de mobilisation populaire irakiennes, de puissants groupes paramilitaires soutenus par l’Iran et intégrés aux forces de sécurité irakiennes, ont déclaré qu’au moins 20 de leurs membres avaient été tués et 32 blessés lors des frappes américano-saoudiennes visant plusieurs bases à travers l’Irak.

Des Irakiens scandaient des slogans sectaires chiites et “Mort à l’Amérique!” alors qu’ils transportaient les corps des combattants tués, placés dans des sacs mortuaires, hors d’un hôpital de Mossoul, dans le nord de l’Irak, comme le montrent des images diffusées par la chaîne de télévision irakienne Al-Ahad. Washington et Riyad ont déclaré avoir frappé les groupes armés soutenus par l'Iran en Irak en représailles aux attaques de drones contre des cibles pétrolières saoudiennes lancées depuis l'Irak.

Il s’agissait de la première opération militaire américaine d’envergure au Moyen-Orient depuis vendredi dernier, lorsque Trump avait brusquement suspendu une campagne de bombardements intensifs après 13 jours, ses commandants l’ayant informé que cette stratégie avait fait son temps.

Bien que l’Iran nie que ses forces aient mené des frappes depuis le territoire irakien, le journal iranien Hamshahri a rapporté que quatre conseillers des Gardiens de la révolution iranienne avaient été tués lors des frappes en Irak.

LA DANGEREUSE DIVISION DE L'IRAK

Les frappes en Irak mettent en évidence une dangereuse fracture au sein de ce pays instable. Le gouvernement chiite est l’un des rares au monde à maintenir un équilibre entre des liens militaires et diplomatiques étroits avec Téhéran et Washington, mais ces loyautés partagées constituent une source constante de tensions et de troubles intérieurs fréquents.

Le cabinet du Premier ministre Ali al-Zaidi, qui a pris le pouvoir il y a tout juste deux mois, a exhorté les parties concernées à éviter toute escalade et a déclaré qu’il souhaitait maintenir le pays à l’écart des conflits régionaux.

La présidence irakienne a dénoncé les frappes contre les groupes paramilitaires comme “une attaque inacceptable et une violation flagrante de la souveraineté de l’Irak”, tout en appelant à la cessation des attaques menées par des groupes armés contre les pays voisins de l’Irak. Trump a déclaré à Fox que les États-Unis s’étaient coordonnés avec le gouvernement irakien pour lancer ces attaques. Un porte-parole du gouvernement irakien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l’affirmation de Trump selon laquelle Bagdad avait coopéré.

Washington demande depuis longtemps au gouvernement de Bagdad de sévir contre les groupes paramilitaires soutenus par l’Iran, mais les efforts déployés dans ce sens par le passé ont provoqué des troubles.

Dans un défi manifeste à l’autorité de Zaidi, l’un des principaux groupes irakiens soutenus par l’Iran, Kataib Hezbollah, a déclaré qu’il donnerait au gouvernement jusqu’à jeudi prochain pour prouver qu’il était capable de défendre la souveraineté de l’Irak. Les liens étroits entre l’Iran et l’Irak, les deux plus grands pays à majorité chiite, sont mis en évidence cette semaine alors que des centaines de milliers de pèlerins iraniens se rendent vers des sanctuaires en Irak pour une commémoration annuelle en hommage aux martyrs. Certains portaient des portraits du Guide suprême iranien assassiné, l’ayatollah Ali Khamenei.

LES ÉTATS-UNIS AFFIRMENT AVOIR DÉTOURNÉ UNE ATTAQUE IRANIENNE CONTRE LEURS TROUPES Quelques heures avant de lancer les attaques conjointes avec l’Arabie saoudite contre l’Irak, l’armée américaine a déclaré que ses défenses aériennes avaient déjoué une attaque iranienne surprise contre les troupes américaines présentes dans la région.

L’armée jordanienne a déclaré avoir abattu cinq missiles iraniens. Les bases américaines en Jordanie sont récemment devenues des cibles privilégiées de l’Iran; trois militaires américains y ont été tués ce mois-ci, ce qui représente les pertes les plus lourdes subies par les États-Unis depuis mars.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir tiré plusieurs missiles balistiques sur des installations militaires américaines en Jordanie, et avoir frappé trois pétroliers qui tentaient de transiter par le détroit d’Ormuz en empruntant une route non autorisée.

Les combats ont repris ce mois-ci après l'échec d'un accord provisoire conclu en juin entre les États-Unis et l'Iran, en raison d'un désaccord sur le sort du détroit, la voie maritime la plus importante au monde pour le transport d'énergie, que l'Iran affirme contrôler et sur laquelle il entend percevoir des droits de passage.