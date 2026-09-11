RÉSUMÉ 3-Les taux d'emprunt américains à 10 ans frôlent les 5 %, mettant à l'épreuve la détermination de Bessent

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(Mises à jour tout au long de l'article)

* La vague de ventes d’obligations propulse les coûts d’emprunt mondiaux à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies

* Les opérateurs renforcent leurs paris sur une hausse des taux américains alors que la pression sur les prix se fait sentir

* Le Brent franchit la barre des 100 dollars le baril et s'apprête à enregistrer une hausse hebdomadaire de 8 %

* L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis s'accélère en août

par Ankur Banerjee, Amanda Cooper et Dhara Ranasinghe

La chute mondiale des obligations a poussé vendredi les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans près de 5 % , alors que la flambée des prix du pétrole a renforcé les probabilités d’une hausse imminente des taux américains et mis à l’épreuve la détermination du secrétaire au Trésor Scott Bessent à freiner la hausse des coûts d’emprunt.

Les rendements des obligations d’État , de Tokyo à Sydney en passant par New York et Londres, ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, les opérateurs se préparent à des hausses de taux d’intérêt visant à endiguer l’inflation, alors que les cours du pétrole dépassent les 100 dollars le baril à mesure que la guerre en Iran s’intensifie.

Cette situation, conjuguée à des inquiétudes persistantes concernant l’endettement public élevé, a exercéune pression à la haussesur les rendements américains, alors même que M. Bessent et le Trésor tentent de contenir la hausse des coûts d’emprunt.

Les données publiées vendredi ont montré que l’inflation sous-jacente aux États-Unis , qui exclut les produits alimentaires et l’énergie, a progressé plus rapidement que prévu en août, ce qui a pesé sur les bons du Trésor.

La vague de ventes sur les marchés des obligations d’État est importante car ses répercussions se répercutent sur l’ensemble de l’économie. La dette souveraine sert de référence pour les coûts d’emprunt des entreprises et d’autres prêts, y compris les prêts immobiliers aux particuliers.

Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique chez State Street à Londres, a déclaré que les rendements s’approchaient du seuil à partir duquel ils pourraient déclencher une vague de ventes sur les marchés boursiers.

« Nous avons observé une très longue période d’appétit pour le risque de la part des investisseurs. Cela fait donc 108 jours consécutifs que les investisseurs augmentent leur exposition au risque sur l’ensemble des actifs. Et cette tendance vient littéralement de s’interrompre cette semaine », a-t-il déclaré.

Les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour détenir des obligations à long terme, plutôt que des titres à échéance plus courte, afin de tenir compte de l’incertitude entourant les taux d’intérêt, l’inflation et la croissance.

« Cela continuera à peser sur cette idée selon laquelle les responsables tentent de contrer cette tendance, mais les fondamentaux n’ont pas changé », a déclaré M. Metcalfe.

M. Bessent a supervisé la décision de son département de doubler le volume de ses rachats de titres à long terme pour le porter à au moins 4 milliards de dollars, afin d’endiguer la hausse des rendements des bons du Trésor à 30 ans, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007 et continuent de grimper.

Il a également indiqué qu’il était favorable à l’utilisation de la puissance monétaire de Washington comme outil de politique étrangère, mettant en garde cette semaine les opérateurs contre toute tentative de pousser trop loin les deux leviers du système financier américain: le dollar et les bons du Trésor.

« Je suis la maison », a-t-il déclaré mercredi lors d’un événement, lorsqu’on l’a interrogé sur les diverses interventions récentes du Trésor sur les marchés, notamment l’action conjointe menée avec Tokyo fin juillet pour acheter des yens, sans pour autant que le Japon ne vende d’obligations américaines pour ce faire.

LA PIRE SEMAINE DEPUIS MARS

Les taux de référence à 10 ans des économies du G7 ont augmenté en moyenne de près de 19 points de base cette semaine, enregistrant leur plus forte hausse hebdomadaire depuis le début de la guerre en Iran .

Les taux à deux ans, plus sensibles aux variations des anticipations d’inflation et des taux d’intérêt, ont progressé en moyenne de 22 points de base, la hausse la plus marquée ayant été enregistrée dans les grands pays importateurs d’énergie comme l’Italie et la Grande-Bretagne.

« Une fois de plus, ce sont les craintes géopolitiques qui dictent tout », a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux jeudi et a averti que les pressions sur les prix pourraient s’avérer durables.

La hausse des rendements entraîne une augmentation des taux hypothécaires et des taux de crédit pour les ménages et les entreprises, et oblige les gouvernements à court de liquidités à dépenser davantage ne serait-ce que pour payer les intérêts de leur dette.

UN SEUIL IMPORTANT S'APPROCHE À GRANDS PAS

Certains analystes considèrent qu’un franchissement durable de la barre des 5 % par les bons du Trésor à 10 ans constitue un seuil critique qui pourrait rendre les obligations plus compétitives par rapport aux actions, ce qui risquerait de détourner les capitaux des marchés boursiers.

Hormis quelques brèves incursions au-dessus de 5 % fin 2023, ainsi qu’en 2006 et 2007, le taux des bons du Trésor à 10 ans n’a pas passé de temps significatif au-dessus de ce seuil depuis 2002.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont atteint 4,979 %, leur plus haut niveau depuis fin 2023, ce qui a entretenu un climat de nervosité sur les autres marchés régionaux.

Les rendements des obligations d’État japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC ont progressé de 6 points de base pour atteindre 2,97 %, alors que la Banque du Japon devrait selon les prévisions générales relever ses taux la semaine prochaine à leur plus haut niveau depuis 31 ans et pourrait laisser entrevoir un resserrement monétaire plus rapide à l’avenir.

En Europe, les rendements des Bunds allemands à 10 ans

DE10YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis 2011, tandis que les rendements français à 10 ans FR10YT=RR se situent à leur plus haut niveau depuis 2008, à environ 4,46%.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi à 109,97 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis quatre mois, avant de reculer à environ 104 dollars, s’apprêtant à enregistrer une hausse hebdomadaire de 8 %, tandis que les prix du gaz naturel en Europe ont augmenté de 12 % et que le prix du diesel américain a atteint 6 dollars le gallon à la pompe.

Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de près de 85 % que la Réserve fédérale relève ses taux la semaine prochaine, contre 49 % la semaine précédente, selon l’outil CME FedWatch.