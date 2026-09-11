RÉSUMÉ 2-La vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale maintient le rendement des obligations américaines à 10 ans près de 5 %, sur fond de craintes liées au pétrole et à la hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La vague de ventes d'obligations propulse les coûts d'emprunt mondiaux à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies

* Les traders misent de plus en plus sur une hausse des taux américains alors que la pression sur les prix se fait sentir

* Les chiffres de l'inflation américaine publiés vendredi seront déterminants pour la décision de la Fed la semaine prochaine

* Le Brent franchit la barre des 100 dollars le baril et s'apprête à enregistrer une hausse hebdomadaire de 13 %

(Mise à jour avec les commentaires d’analystes, des détails et les derniers rendements)

par Ankur Banerjee et Amanda Cooper

La vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale a poussé vendredi les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans près du seuil très surveillé des 5 % , alors que les craintes inflationnistes liées à la flambée des prix du pétrole, qui ont largement dépassé les 100 dollars le baril , et la probabilité croissante d’une hausse des taux américains à court terme ont ébranlé les investisseurs.

Les coûts d’emprunt , de Tokyo à Sydney en passant par New York et Londres, ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, les investisseurs anticipent la nécessité de hausses des taux d’intérêt pour contrer les pressions sur les prix liées à la guerre qui sévit depuis plus de six mois au Moyen-Orient.

Les rendements de référence à 10 ans des économies du G7 ont augmenté en moyenne de près de 19 points de base cette semaine, enregistrant leur pire chute hebdomadaire depuis le début de la guerre.

Les rendements à deux ans, plus sensibles aux fluctuations des anticipations d’inflation et des taux d’intérêt, ont progressé en moyenne de 22 points de base, les hausses les plus marquées étant observées dans les grands importateurs d’énergie comme l’Italie et la Grande-Bretagne.

"Une fois de plus, ce sont les craintes géopolitiques qui dictent tout", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux jeudi et a averti que les pressions sur les prix pourraient s’avérer durables, tandis que les données indiquant une hausse des prix à la production aux États-Unis en août ont alimenté les paris sur une hausse imminente des taux lors de la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

L’explosion de l’endettement public sur l’ensemble des marchés développés est également devenue une source de préoccupation persistante, les investisseurs exigeant une rémunération plus élevée pour détenir de la dette souveraine.

Les rendements des titres d’État servent de référence pour les prix des actifs sur l’ensemble des marchés financiers, et ce coût plus élevé de l’argent se traduit par des taux hypothécaires plus élevés pour les consommateurs et des choix de dépenses plus difficiles pour les gouvernements, à mesure que le coût de la dette augmente.

"Nous assistons à une tempête parfaite: hausse des prix du pétrole, craintes inflationnistes accrues, position restrictive des banques centrales et inquiétudes persistantes concernant les déficits budgétaires, tous ces facteurs se combinant pour faire grimper les rendements mondiaux", a déclaré Mansoor Mohi-uddin, stratège macroéconomique en chef à la Bank of Singapore.

"Si les chiffres de l’indice des prix à la consommation publiés ce soir s’avèrent solides, les rendements des bons du Trésor à 10 ans dépasseront probablement les 5,00 %", a-t-il ajouté, faisant référence aux données très attendues de l’IPC américain qui seront publiées plus tard dans la journée de vendredi.

Certains analystes considèrent qu’un franchissement durable de la barre des 5 % par les rendements des bons du Trésor à 10 ans constitue un seuil critique susceptible de rendre les obligations plus compétitives face aux actions, ce qui pourrait entraîner un retrait des capitaux des marchés boursiers.

La hausse des rendements des bons du Trésor se répercute également sur l’économie dans son ensemble, sous la forme de crédits immobiliers, de prêts automobiles et de crédits à la consommation plus onéreux, ainsi que d’emprunts d’entreprises et de collectivités locales plus coûteux.

Hormis quelques brèves incursions au-dessus de 5 % fin 2023, ainsi qu’en 2006 et 2007, le rendement des bons du Trésor à 10 ans n’a pas passé de temps significatif au-dessus de ce seuil depuis 2002.

LE RENDEMENT À 10 ANS FRÔLE LES 5 %

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont atteint 4,979 % en début de séance en Asie, leur plus haut niveau depuis fin 2023, ce qui a entretenu un climat de nervosité sur les autres marchés régionaux. Le rendement des obligations d’État australiennes à 3 ans AU3YT=RR a bondi de 18 points de base pour atteindre 5,047 %, son plus haut niveau depuis 15 ans.

Le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC a progressé de 6 points de base pour s’établir à 2,97 %, alors que la Banque du Japon devrait, selon les prévisions générales , relever ses taux la semaine prochaine à un plus haut depuis 31 ans et pourrait laisser entrevoir un resserrement monétaire plus rapide à l’avenir.

En Europe, les Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR ont progressé de 1 point de base sur la journée à 3,503 %, après avoir atteint plus tôt dans la semaine leur plus haut niveau depuis 2011, tandis que les rendements français à 10 ans

FR10YT=RR , qui ont affiché la plus mauvaise performance parmi les obligations des grandes économies cette semaine, sont restés stables autour de leur plus haut niveau depuis 16 ans, à 4,429 %.

La situation politique nationale a pesé sur les obligations françaises ce mois-ci, le déficit budgétaire du pays risquant de dépasser les 5 % cette année, ce qui a poussé l’écart de rendement que l’État français doit payer pour s’emprunter à 10 ans par rapport à l’État allemand à son plus haut niveau depuis 2012 DE10FR10=RR .

Prashant Newnaha, stratège senior en taux chez TD Securities, a déclaré que des rendements à 10 ans supérieurs à 5 % étaient inévitables tant que le prix du pétrole se maintiendrait au-dessus de 100 dollars , soulignant que les chiffres de l’inflation du mois d’août "s’annonçaient comme les plus importants pour la Fed et les marchés depuis le début de l’année".

LA FLAMBÉE DES PRIX DU PÉTROLE MET LES DÉCIDEURS POLITIQUES À RUDE ÉPREUVE

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi à 109,97 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis quatre mois, et s’apprêtent à enregistrer une hausse hebdomadaire d’environ 13 %, alors que la multiplication des attaques le long des principales routes maritimes du Moyen-Orient alimente les craintes d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement.

La forte hausse des cours du pétrole et les pressions inflationnistes latentes ont modifié les anticipations des investisseurs concernant la banque centrale américaine. Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 72 % d’une hausse des taux de la Fed la semaine prochaine, contre 49 % la semaine précédente, selon l’outil CME FedWatch.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, a atteint vendredi son plus haut niveau depuis juillet 2024, à 4,596 %, après avoir bondi de 12 points de base lors de la séance précédente. Il s'établissait en fin de séance à 4,558 %.

La vague de ventes d'obligations s'est également accentuée après que le gouvernement américain a annoncé avoir racheté pour 5,2 milliards de dollars d'obligations lors de sa dernière opération de rachat destinée à soutenir la liquidité du marché, un montant inférieur au plafond de 6 milliards de dollars et ne représentant que la moitié des 10,5 milliards de dollars d'obligations proposées dans le cadre de cette opération.