RÉSUMÉ 1-Les États-Unis et l'Iran échangent des tirs lors d'une flambée de violence ; Bessent laisse entrevoir de nouvelles sanctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis frappent deux lanceurs iraniens lors de la première attaque connue depuis juillet

* L'Iran riposte en tirant sur des bases américaines en Jordanie

* Le secrétaire au Trésor américain, Bessent, prévoit de nouvelles sanctions secondaires chaque semaine

par Phil Stewart et David Lawder

Les forces américaines ont frappé dimanche deux lance-roquettes sur l'île iranienne de Larak, a déclaré un responsable américain, marquant ainsi les premières frappes américaines connues contre la République islamique depuis fin juillet.

Cette petite île iranienne située dans le détroit d'Ormuz, près du port stratégique de Bandar Abbas, surplombe les voies de navigation à l'embouchure du golfe, ce qui lui confère un rôle clé dans les tensions autour de l'Iran, de la sécurité maritime et de l'approvisionnement énergétique mondial.

L’Iran a riposté en lançant une attaque contre deux bases américaines en Jordanie, ont rapporté les médias iraniens.

Cette reprise des hostilités intervient après plusieurs semaines durant lesquelles l’administration Trump a intensifié ses efforts pour punir Téhéran et ses partenaires commerciaux par des sanctions économiques coûteuses, s’éloignant ainsi des options militaires.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche à Reuters que de nouvelles sanctions secondaires seraient probablement dévoilées chaque semaine afin de faire pression sur l’Iran, en ciblant dans un premier temps les banques.

"Nous commençons par les banques, et nous leur faisons savoir qu’il n’est pas acceptable de détenir des fonds iraniens ni d’aider le régime", a déclaré M. Bessent lors d’une interview.

Après avoir imposé vendredi des sanctions aux succursales émiraties de la Banque Misr égyptienne en raison de liens financiers présumés avec l’Iran, M. Bessent a indiqué que la prochaine étape pourrait consister à exclure complètement une institution du système financier libellé en dollars.

"Vous allez en voir beaucoup plus chaque semaine", a déclaré M. Bessent à Reuters, à la veille d’une réunion des ministres des Finances du G20.

PREMIÈRES ATTAQUES MILITAIRES CONNUES DEPUIS DES SEMAINES

Décrivant les premières frappes militaires américaines connues depuis fin juillet , un responsable américain a indiqué que les forces armées avaient attaqué deux lanceurs iraniens sur l’île de Larak.

"Des forces du Corps des gardiens de la révolution islamique ont été observées en train de se préparer à lancer des roquettes contenant des mines marines dans le détroit d’Ormuz", a ajouté la source.

En représailles, l’Iran a lancé des missiles balistiques en direction de la Jordanie, visant deux bases américaines. Les forces armées jordaniennes ont intercepté huit missiles qui avaient pénétré dans leur espace aérien, a indiqué la télévision d’État.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré que l'attaque avait fait plusieurs morts et blessés parmi les soldats et les civils, et ont promis une "riposte et des représailles" de la part de Téhéran, selon les médias d'État iraniens.

Dans un communiqué, le Commandement central américain a déclaré avoir mené une action "limitée et précise" contre les forces de pose de mines des Gardiens de la révolution iranienne qui représentaient une "menace imminente" dans le détroit d’Ormuz. Il n’a donné aucun détail.

À la suite des frappes américaines, l’Iran a attaqué une base des forces américaines en Jordanie, a déclaré dimanche un journaliste de Fox News, citant une source américaine. Presque tous les missiles lancés "ont été interceptés à ce stade", a précisé le journaliste sur X, soulignant l’absence d’impact significatif.

Face aux menaces pesant sur le trafic maritime, le nombre de navires de marchandises visibles transitant par le détroit d’Ormuz est tombé à cinq par jour ce week-end, selon les données maritimes.

Le nombre réel pourrait être plus élevé, certains navires ayant désactivé leurs systèmes d’identification automatique pour échapper aux attaques.

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a déclaré que toutes les mines avaient été détruites ou retirées des eaux internationales du détroit et que l’Iran avait été averti que tout navire posant de nouvelles mines serait détruit.

Alors que Trump a répété à plusieurs reprises que le détroit d’Ormuz était ouvert, la marine des Gardiens de la révolution iranienne a qualifié ces déclarations de "mensonge flagrant", réaffirmant qu’il restait fermé aux navires sans autorisation iranienne.

Cette voie navigable acheminait près d'un cinquième des expéditions mondiales de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié avant d'être bloquée lors de la guerre contre l'Iran, qui dure depuis six mois.