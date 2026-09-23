L'Europe reste bien orientée avec la baisse du pétrole

Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes sont orientées à la ‌hausse avec la poursuite de la décrue des cours pétroliers qui offrent une bouffée d'air aux marchés obligataires et ​actions, sur fond d'espoirs diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 prend 0,36% à 8.184,47 points vers 07h25 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,44% et à Francfort, le Dax grignote 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse ​de 0,28% et le FTSEurofirst 300 de 0,31%. Le Stoxx 600 gagne 0,16%, porté essentiellement par les secteurs de la technologie et de l'industrie.

Les contrats à ​terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,10% ⁠pour le Dow Jones, de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,01% pour le Nasdaq au ‌lendemain d'une séance où ce dernier indice a inscrit un record, grâce à l'engouement pour l'intelligence artificielle.

La bonne orientation des marchés se poursuit alors que les cours pétroliers sont tombés mercredi ​à un creux de plus de deux ‌semaines, en route vers une sixième séance d'affilée de baisse. Ce reflux est lié ⁠à l'espoir d'une solution diplomatique entre Washington et Téhéran, le président américain Donald Trump ayant évoqué un accord après les "midterms", les élections de mi-mandat, prévues en novembre.

Par ailleurs, le président iranien Massoud Pezeshkian prendra ce mercredi la parole devant ⁠l'Assemblée générale de l'Onu, et ‌les marchés seront attentifs aux informations selon lesquelles il pourrait s'entretenir avec Donald Trump.

En attendant, les ⁠rendements obligataires aux Etats-Unis refluent légèrement sur les maturités longues comme courtes, les bons des Treasuries à dix ans ‌étant repassés sous les 5%, tandis qu'en Europe, le Bund allemand à dix ans s'affiche à ⁠3,43, en repli de 1,3 point de base.

La publication des indices PMI en Europe ⁠pourrait influer sur la tendance. ‌Les premiers indicateurs en France en la matière montrent que le secteur privé a enregistré en septembre sa croissance la ​plus forte depuis un peu plus de deux ans, grâce ‌à un rebond de la demande de services.

Aux valeurs, BNP Paribas avance de 1,06%, la banque française ayant déclaré être en bonne voie ​pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action entre 2025 et 2028.

Ailleurs en Europe, JD Sports recule de 0,33% alors que le distributeur d'articles de sport a fait était d'une baisse de 19,7% ⁠de son bénéfice semestriel.

Novo Nordisk gagne 0,44%, son directeur général ayant déclaré que le groupe était prêt à envisager une cotation directe à la Bourse de New York, en remplacement des ADR.

Sur le plan sectoriel, la technologie prend 0,60% avec notamment ASML qui est bien orienté (+1,02%), dans le sillage de la forte adoption par les consommateurs de l'agent IA Muse de Meta, qui a dominé les classements de téléchargement d'applications aux Etats-Unis au cours des deux dernières semaines.

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)