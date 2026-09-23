L'Europe reste bien orientée avec la baisse du pétrole

Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres
Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse avec la poursuite de la décrue des cours pétroliers qui offrent une bouffée d'air aux marchés obligataires et actions, sur fond d'espoirs diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Iran.
À Paris, le CAC 40 prend 0,36% à 8.184,47 points vers 07h25 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,44% et à Francfort, le Dax grignote 0,22%.
L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,28% et le FTSEurofirst 300 de 0,31%. Le Stoxx 600 gagne 0,16%, porté essentiellement par les secteurs de la technologie et de l'industrie.
Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,10% pour le Dow Jones, de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,01% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance où ce dernier indice a inscrit un record, grâce à l'engouement pour l'intelligence artificielle.
La bonne orientation des marchés se poursuit alors que les cours pétroliers sont tombés mercredi à un creux de plus de deux semaines, en route vers une sixième séance d'affilée de baisse. Ce reflux est lié à l'espoir d'une solution diplomatique entre Washington et Téhéran, le président américain Donald Trump ayant évoqué un accord après les "midterms", les élections de mi-mandat, prévues en novembre.
Par ailleurs, le président iranien Massoud Pezeshkian prendra ce mercredi la parole devant l'Assemblée générale de l'Onu, et les marchés seront attentifs aux informations selon lesquelles il pourrait s'entretenir avec Donald Trump.
En attendant, les rendements obligataires aux Etats-Unis refluent légèrement sur les maturités longues comme courtes, les bons des Treasuries à dix ans étant repassés sous les 5%, tandis qu'en Europe, le Bund allemand à dix ans s'affiche à 3,43, en repli de 1,3 point de base.
La publication des indices PMI en Europe pourrait influer sur la tendance. Les premiers indicateurs en France en la matière montrent que le secteur privé a enregistré en septembre sa croissance la plus forte depuis un peu plus de deux ans, grâce à un rebond de la demande de services.
Aux valeurs, BNP Paribas avance de 1,06%, la banque française ayant déclaré être en bonne voie pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action entre 2025 et 2028.
Ailleurs en Europe, JD Sports recule de 0,33% alors que le distributeur d'articles de sport a fait était d'une baisse de 19,7% de son bénéfice semestriel.
Novo Nordisk gagne 0,44%, son directeur général ayant déclaré que le groupe était prêt à envisager une cotation directe à la Bourse de New York, en remplacement des ADR.
Sur le plan sectoriel, la technologie prend 0,60% avec notamment ASML qui est bien orienté (+1,02%), dans le sillage de la forte adoption par les consommateurs de l'agent IA Muse de Meta, qui a dominé les classements de téléchargement d'applications aux Etats-Unis au cours des deux dernières semaines.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
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