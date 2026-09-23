Colombie: le président envoie l'armée dans une ville des Caraïbes frappée par la violence

Des personnes inspectent une voiture incendiée à la suite d'une opération de l'armée colombienne contre le groupe armé ACSN, à Santa Marta, en Colombie, le 22 septembre 2026 ( AFP / Idinael FERNANDEZ )

Le président colombien Abelardo de la Espriella a ordonné mardi l'envoi de troupes à Santa Marta (nord), ville caribéenne en proie à des attaques visant commerces et véhicules après une opération des forces de sécurité contre un groupe armé local.

Cette ville de près de 570.000 habitants vivait dans la peur mardi, après l'offensive ayant tué quelques heures auparavant 13 membres - dont l'un des chefs - des Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un groupe armé d'origine paramilitaire vivant du contrôle des routes du narcotrafic et de l'extorsion.

Plusieurs zones de Santa Marta, l'une des grandes villes des Caraïbes colombiennes, se sont réveillées désertes en raison de rumeurs sur des restrictions au commerce et à la mobilité imposées par cette organisation criminelle qui terrorise la région.

"On ressent la tension, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer demain (...), beaucoup d'incertitude", a déclaré à l'AFP une scientifique qui vit à Santa Marta et préfère rester anonyme.

Des journalistes de l'AFP ont observé mardi sur les lieux un poids lourd en flammes sur une route et des pompiers tentant d'éteindre l'incendie.

La carcasse d'un bus calciné était également visible dans un autre quartier de la ville, où des dizaines de commerces avaient gardé leur rideau baissé.

"Elimination"

Des militaires montent la garde après une opération visant le groupe armé ACSN, à Santa Marta, en Colombie, le 22 septembre 2026 ( AFP / Idinael FERNANDEZ )

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant des hommes armés parcourant à moto les rues de la ville et tirant sur les commerces ouverts.

"Ces délinquants prétendent incendier une grande partie de la région Caraïbes, en commençant par Santa Marta, où ils ont menacé des commerçants, des habitants, des transporteurs", a déclaré dans une allocution vidéo le président de la Espriella.

"J'ai ordonné (...) que Santa Marta soit militarisée", a-t-il annoncé, en prévenant: "Celui qui ne se soumettra pas sera éliminé".

Santa Marta accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs, attirés principalement par ses plages paradisiaques. A proximité se trouvent des joyaux touristiques comme le parc national Tayrona, une forêt sèche entourée d'eaux cristallines, et la Sierra Nevada de Santa Marta, une chaîne de hautes montagnes en bord de mer considérées comme sacrées par les peuples autochtones de la région.

La police a renforcé mardi sa présence dans les zones commerçantes de la ville avec des unités anti-extorsion et des forces spéciales, a indiqué un porte-parole de l'institution à l'AFP.

Des militaires ont par ailleurs été déployées le long de la route qui relie Santa Marta au département de La Guajira, frontalier avec le Venezuela.

Abelardo de la Espriella, ex-avocat millionnaire soutenu par l'administration Trump, est en fonction depuis août. Tenant d'une droite dure, il a promis d'écraser les groupes armés du pays impliqués dans le trafic de cocaïne, dont la Colombie est le premier producteur mondial.

Depuis son arrivée au pouvoir, il a ordonné des frappes aériennes contre des camps de la guérilla dans plusieurs régions du pays, qui ont fait des dizaines de morts dont des mineurs, et a tenu des conférences de presse a côté des sacs mortuaires contenant les cadavres des guérilléros abbatus par l'armée.