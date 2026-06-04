RÉSUMÉ 1-Les demandes de rachat augmentent chez Blackstone et Partners Group alors que les marchés privés sont sous pression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Partners Group fait état de demandes de rachat concernant son deuxième fonds

* Trois autres fonds de Partners enregistrent des demandes de retrait comprises entre 3,5 % et 5 %

* Blackstone plafonne les rachats de son fonds phare de crédit privé

par John Revill et Arasu Kannagi Basil

Le gestionnaire suisse d'actifs alternatifs Partners Group PGHN.S a signalé jeudi de nouvelles demandes de retrait de ses fonds, tandis que Blackstone

BX.N a déclaré avoir plafonné les retraits de son fonds phare de crédit privé, soulignant l'aggravation des tensions sur les marchés de financement privés. Partners devrait plafonner un deuxième pool d'investissement majeur, ont déclaré des sources proches du dossier, au lendemain de la chute de ses actions suite à l'annonce du plafonnement d'un fonds clé. La société a déclaré que les demandes de rachat sur un fonds de 16 milliards de dollars basé au Delaware avaient atteint 6 % des actifs détenus, dépassant la limite de 5 % qu'elle autorise chaque trimestre. Cela signifie que les retraits seraient plafonnés, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Le gestionnaire d’actifs alternatifs de taille moyenne, qui gère environ 185 milliards de dollars, a déclaré qu’il subissait les effets de la volatilité généralisée au sein du secteur des fonds ouverts à durée indéterminée, qui a commencé par le crédit privé et s’est étendue au capital-investissement. Les investisseurs se concentrent sur les problèmes apparaissant dans les prêts accordés par les fonds de crédit privé gérés par de grands gestionnaires d’actifs, examinant de près les valorisations, les normes de crédit et la manière dont les entreprises de logiciels peuvent relever les défis liés à l’IA. Signe de la pression persistante sur les fonds de crédit privé, le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde, Blackstone , a plafonné les retraits de son fonds de crédit privé phare alors que les demandes de rachat ont bondi au deuxième trimestre.

L'annonce mercredi de la limitation des rachats par Partners Group est l'un des premiers signes de la propagation des tensions dans le secteur du crédit privé, qui émet généralement les prêts servant à financer les investissements en capital-investissement.

Bon nombre des fonds de crédit privé non cotés les plus récents, connus sous le nom de sociétés de développement commercial, sont à durée indéterminée, ce qui signifie qu’ils offrent aux investisseurs des fenêtres de retrait à intervalles réguliers.

« Le modèle à durée indéterminée est difficile à mettre en œuvre », a déclaré Virinchi Narayan, directeur général de Three Pins Capital Limited, basé à Dubaï.

« La meilleure approche pour ces fonds a toujours été et reste les structures fermées. L'argent facile et la promesse d'élargir la base d'investisseurs ont provoqué une diversification vers des structures à durée indéterminée et axées sur les rachats — car les investisseurs en ont fait la demande. »

CONTAMINATION

Les fenêtres de rachat des principaux fonds de crédit privés non cotés américains pour le deuxième trimestre ont commencé à se refermer vendredi dernier, les acteurs du marché surveillant de près le taux des demandes de retrait. Cliffwater a été le premier à signaler que les demandes de retrait de son fonds de crédit privé phare de 31,3 milliards de dollars étaient passées de 14 % au premier trimestre à 17 % au deuxième trimestre.

Les investisseurs du Blackstone Private Credit Fund (BCRED), d'une valeur de 79 milliards de dollars, ont cherché à retirer 10 % des parts lors de l'offre publique de rachat du deuxième trimestre, contre 7,9 % au trimestre précédent.

Contrairement au trimestre précédent, où Blackstone et certains employés avaient investi pour aider à honorer tous les rachats demandés, le fonds a limité les retraits à 5 %, la limite habituelle pour ce type de véhicules.

« La structure de BCRED est une caractéristique fondamentale, les investisseurs échangeant parfois une partie de leur liquidité contre une surperformance à long terme », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Partners Group a déclaré mercredi avoir limité les retraits de son fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars après que les demandes de rachat auprès de la SICAV Partners Group Global Value, basée au Luxembourg, ont atteint 9,8 % des actifs détenus.

Trois autres fonds à durée indéterminée arrivés à maturité, d'une taille totale de 9,7 milliards de dollars, provenant principalement d'investisseurs institutionnels, devraient enregistrer des rachats compris entre 3,5 % et 5 %, a déclaré Partners Group jeudi.

Il a indiqué que la demande brute attendue de nouveaux clients s'élevait à 26 à 32 milliards de dollars pour 2026, soutenue par « un pipeline important et visible d'opportunités de levée de fonds à travers les mandats, les fonds à durée indéterminée et les programmes fermés traditionnels ».

Cette confirmation a permis à son action de se redresser quelque peu après avoir chuté de 16 % mercredi, atteignant son plus bas niveau en six ans.

La chute des actions de Partners Group s'est répercutée mercredi sur ses pairs en Europe, notamment les suédois EQT

EQTAB.ST , CVC Capital Partners CVC.AS et Bridgepoint Group

BPTB.L . Aux États-Unis, les actions des gestionnaires d'actifs Blackstone BX.N , KKR KKR.N , TPG TPG.N et Ares Management

ARES.K ont également chuté.

Les actions ont progressé jeudi, Blackstone enregistrant une hausse de 7 %.