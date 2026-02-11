Résultats records en 2025 : Commerzbank joue désormais "dans une autre division", selon sa présidente

Le groupe bancaire allemand Commerzbank affirme désormais jouer "dans une autre division", après avoir publié des résultats records en 2025 qui consolident sa position face à la menace d'un rachat éventuel par la rivale italienne Unicredit.

La deuxième banque privée allemande a réalisé l'an dernier "le meilleur résultat opérationnel de son histoire" en hausse annuelle de 18% pour atteindre 4,5 milliards d'euros, selon un communiqué.

"Nous avons non seulement atteint nos ambitieux objectifs de croissance pour 2025, mais nous les avons même dépassés sur de nombreux points", tandis que le cours de Bourse "a plus que doublé", s'est félicitée Bettina Orlopp, présidente du directoire de la Commerzbank.

Cela montre, selon elle, que "Commerzbank joue aujourd'hui dans une autre division".

La banque allemande est détenue par UniCredit à hauteur d'environ 29% du capital, tout près du seuil de 30% qui obligerait cette dernière à déposer une offre publique de rachat sur la totalité du capital restant.

Les revenus de Commerzbank ont progressé de 7% dans les commissions, à 4,0 milliards d'euros, tandis que le produit net d'intérêts est resté stable à 8,2 milliards malgré la baisse des taux.

Mardi, Commerzbank avait déjà fait état d'un bénéfice net annuel de 2,6 milliards d'euros, presque stable sur l'année, et d'un niveau historique, à 3 milliards d'euros, hors charges de restructuration.

Celles-ci ont été chiffrées mercredi à 562 millions d'euros, correspondant à un plan de départ de 3.000 salariés en Allemagne réalisé l'an dernier.

La comparaison des rentabilités nettes dégagées par les deux banques l'an dernier joue nettement en faveur de l'italienne: rapportée aux capitaux tangibles, elle ressort à 10% chez Commerzbank, hors frais de restructurations, quand Unicredit a affiché un score de 19% l'an dernier.

Pour 2026, Commerzbank vise un bénéfice net supérieur à 3,2 milliards d'euros, avec un produit net d'intérêts d’environ 8,5 milliards et une hausse de 7% des commissions.