Résultats consolidés du premier semestre 2026
EBITDA : 60,5 M€
Résultat net en hausse de 19%
Trésorerie nette (1) de plus de 166 M€
Un semestre de croissance
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2026 s’établit à 1 666,4 M€ contre 1 636,7 M€ en croissance de 1,8%
par rapport à la même période de 2025 (2,3% à périmètre et change constants). Malgré un contexte économique toujours incertain, cette progression vient confirmer la résilience de l’activité en France et son amélioration à l’International.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer