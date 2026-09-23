REPUBLIÉ-Un fonds de Floride poursuit le New York Times pour partialité présumée anti-israélienne et exige la communication de documents

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* Une requête vise à obtenir l'accès aux documents et registres relatifs aux mesures de protection contre les reportages partiaux et peu fiables

* La plainte cite un ancien employé du Times, lanceur d'alerte dont l'identité n'est pas révélée

* Le New York Times affirme que le recours est sans fondement et qu’il a été intenté à des fins abusives

(Ajout de commentaires du New York Times, du procureur général de Floride, de l’un des requérants, des détails de la plainte et des critiques à l’encontre des médias)

par Jonathan Stempel

Le fonds de retraite public de l’État de Floride et un groupe de réflexion conservateur ont intenté mercredi un procès au New York Times

NYT.N , réclamant des documents permettant de déterminer si le conseil d’administration de l’entreprise laisse le journal promouvoir une couverture éditoriale partiale à l’encontre d’Israël.

Selon une requête déposée devant un tribunal de l'État de New York à Manhattan, une série d’erreurs factuelles dans les reportages du Times sur divers sujets permet de déduire raisonnablement que le conseil d’administration a permis que les normes journalistiques soient « utilisées comme une arme au sein de l’entreprise pour servir les intérêts personnels de rédacteurs en chef échappant à tout contrôle ».

Le Conseil d’administration de l’État de Floride (SBA), qui supervise le Fonds fiduciaire du système de retraite de Floride, et le Centre national de recherche sur les politiques publiques ont déclaré qu’ils ne remettaient pas en cause le jugement éditorial du journal, mais qu’ils souhaitaient obtenir l’assurance que le conseil veille à ce que le Times respecte ses normes éditoriales et évite toute couverture « partiale et peu fiable ».

Les deux requérants, tous deux actionnaires du Times, ont fait valoir que la loi de l’État de New York leur donnait le droit de consulter les archives du journal, mais que celui-ci s’y était opposé.

« Cette action en justice est sans fondement et a été intentée à des fins abusives », a déclaré Charlie Stadtlander, porte-parole du Times.

« Bien qu’elle soit présentée comme une requête relevant de la gouvernance d’entreprise visant à consulter les livres et registres de la société, il s’agit d’une tentative évidente d’exercer une pression motivée par des intérêts particuliers sur un organe de presse indépendant, de porter de fausses allégations de partialité et de museler le journalisme protégé par le Premier Amendement », a-t-il ajouté. « Nous nous défendrons vigoureusement contre cette action en justice. »

CONFLITS AUTOUR DE LA COUVERTURE D’ISRAËL ET DE L’INDÉPENDANCE

De nombreux médias, dont le Times, ont été accusés d’avoir biaisé leur couverture à l’encontre d’Israël à la suite du déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2023 .

La requête déposée mercredi vient également intensifier une bataille de plus en plus vive à l’échelle nationale concernant l’indépendance journalistique, notamment la décision prise la semaine dernière par le président américain Donald Trump d’interdire l’accès à la Maison Blanche à CNN, MS NOW et Politico. Ces médias ont poursuivi Trump en justice , affirmant que cette interdiction était inconstitutionnelle et violait leurs droits garantis par le Premier amendement.

Le fonds de retraite de Floride dessert plus de 1,2 million de retraités et disposait, au 31 août, d’environ 235,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, selon son site web.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et le procureur général, James Uthmeier, tous deux républicains, sont administrateurs de la SBA.

« Le Times affirme que le journalisme peu fiable constitue un risque majeur », a déclaré M. Uthmeier dans un message publié sur X. « Nous avons demandé si le conseil d’administration veillait au respect de ses normes, et ils ont refusé de nous fournir la moindre page. »

ALLÉGATIONS D’UN LANCEUR D’ALERTE

La requête déposée mercredi s’appuie en partie sur les allégations d’une ancienne employée anonyme de la rédaction du Times, qui y a travaillé pendant une décennie et qui s’est plainte dès 2019 d’une culture prétendument généralisée de partialité anti-israélienne.

La requête indique que le Times a à plusieurs reprises balayé les plaintes de la lanceuse d’alerte, notamment lorsqu’un supérieur hiérarchique lui a dit « ce n’est pas ton travail d’être la médiatrice » et qu’un représentant des ressources humaines lui a suggéré d’« aller chercher un endroit dont les valeurs correspondent aux tiennes ».

Elle indique également que le Times ne semble pas avoir donné suite à l’engagement pris en 2019 par A.G. Sulzberger, éditeur et président du conseil d’administration du Times, de mettre à jour sa « formation sur les préjugés inconscients » afin d’y inclure un volet spécifiquement consacré à l’antisémitisme.

« Nous n’essayons pas de censurer qui que ce soit », a déclaré Steve Milloy, directeur exécutif du Free Enterprise Project, un groupe de réflexion, lors d’une interview. « Mais s’ils veulent être considérés comme le journal de référence, il doit y avoir des documents à l’appui de ce qu’ils affirment. »