“Repousser les commandes d'avions en raison de la guerre en Iran coûterait cher aux compagnies aériennes du Moyen-Orient”, déclare le vice-président de l'IATA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Allison Lampert et Gabriel Araujo

Repousser les commandes d'avions en raison de l'incertitude et de la hausse des prix du kérosène provoquée par la guerre en Iran serait imprudent pour les transporteurs du Moyen-Orient, car cette décision pourrait s'avérer coûteuse à long terme, a déclaré samedi un vice-président de l'association professionnelle des compagnies aériennes IATA.

Kamil Al-Awadhi, vice-président régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a déclaré aux journalistes qu'il ne s'attendait pas à ce que la guerre et la hausse des coûts affectent les commandes d'avions des transporteurs du Moyen-Orient. Les compagnies aériennes de la région sont d'importants acheteurs d'avions auprès des constructeurs Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA .

Les reports ne sont “pas judicieux car ils vous coûteront cher”, a-t-il déclaré, évoquant les longs délais d’attente pour les avions. Il a fait ces remarques en marge du sommet annuel de l’Association internationale du transport aérien (IATA) qui se tient ce week-end à Rio de Janeiro.

Compte tenu des délais d’attente pour la dernière génération d’avions monocouloirs d’Airbus, il faudrait des années aux opérateurs pour obtenir leurs appareils, a déclaré M. Al-Awadhi.

“Notre intention est de poursuivre dans cette voie... même s’il s’agit d’un contretemps”, a-t-il ajouté.

Les compagnies aériennes du monde entier réduisent leurs vols et augmentent leurs tarifs et leurs frais pour compenser la hausse des coûts, alors même que les aéroports du Moyen-Orient ont été la cible de frappes aériennes liées à la guerre en Iran. M. Al-Awadhi a également déclaré qu’il craignait qu’une attaque iranienne qui a fait un mort dans un aéroport du Koweït en début de semaine n’ait endommagé un terminal utilisé par les transporteurs étrangers dans le pays. Il a estimé que la réparation du terminal prendrait au moins un an.

“D’après ce que je peux en juger, en regardant les dégâts sur les vidéos et les photos qui m’ont été envoyées, cela va prendre une éternité”, a-t-il déclaré. “Je me demande donc si les autres transporteurs pourront se rendre au Koweït.”

Il a ajouté que le Koweït devrait soit accélérer l’achèvement d’une partie d’un nouveau terminal aéroportuaire, soit autoriser les compagnies aériennes étrangères à opérer à partir des terminaux actuellement utilisés par les transporteurs nationaux tels que Kuwait Airways.

“Il faudra prendre des décisions difficiles et mettre en place une logistique complexe pour régler cela”, a-t-il ajouté.