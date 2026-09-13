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Report de la réunion prévue lundi entre l'Iran et les pays du Golfe sur Ormuz
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 21:48
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Une réunion prévue lundi à Oman entre les pays du Golfe et l'Iran afin de discuter des moyens de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz a été reportée, a déclaré dimanche sur X le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr Albousaidi.

Cette décision a été prise conjointement par Téhéran et par Mascate à la demande de "certains pays de la région", rapporte de son côté l'agence iranienne Fars.

Ni Oman, ni l'Iran n'ont avancé de nouvelle date pour cette réunion pour le moment.

(Rédigé par Hatem Maher et Yasmine Ghania ; version française Tangi Salaün)

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