Présidentielle : réforme de la fiscalité, amélioration des rémunérations nettes... les petites entreprises livrent leurs propositions

Michel Picon, répondant à la presse à sa sortie de l'Hôtel de Matignon à Paris, le 24 septembre 2025. ( AFP / Alain JOCARD )

Les 27 propositions de l'U2P seront transmises aux candidats à la présidentielle.

Objectif : "redonner toute sa place au travail et à la responsabilité", selon le président Michel Picon. L'organisation patronale U2P a dévoilé ce jeudi 24 septembre ses propositions en vue de l'élection présidentielle. Elles incluent notamment une réforme de la fiscalité, une amélioration des rémunérations nettes et un rôle accru des entreprises de proximité dans l'économie. Ces 27 propositions ont été présentées à l’occasion des Rencontres de l’U2P, évènement annuel de l'organisation.

L’organisation patronale, qui revendique 3,5 millions d'entreprises adhérentes, employant six millions de salariés, plaide d’abord pour une meilleure articulation entre le système éducatif et le monde professionnel, afin de favoriser l'orientation des jeunes et les reconversions. Elle souhaite également une réforme de la fiscalité des entreprises, notamment les entreprises de proximité qu'elle représente, avec un élargissement des critères pour bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés. Elle demande des mesures pour faciliter les transmissions, notamment aux salariés, avec par exemple la création d'un congé spécifique d'"accompagnement à la reprise" pour les salariés candidats au rachat de leur entreprise.

Faire de l’économie de proximité un "acteur à part entière" de la transition écologique et du développement durable

L'U2P réclame aussi une augmentation de l'abattement du pacte Dutreil (de 75% actuellement) pour les transmissions d'entreprises en zone rurale ou en quartier prioritaire. Elle reprend son idée de rapprocher le niveau de salaire net du salaire brut en supprimant progressivement la CSG qui serait remplacée par une hausse de la TVA ou de la fiscalité sur les revenus "autres que ceux du travail" - par exemple les revenus fonciers ou financiers, l'héritage ou les retraites. L'organisation recommande par ailleurs de "désindexer partiellement" les retraites pendant cinq ans, y compris pour les complémentaires, tout en protégeant les plus modestes.

Enfin, elle souhaite faire de l’économie de proximité un "acteur à part entière" de la transition écologique et du développement durable. Cela passerait notamment par une sécurisation des taux réduits de TVA sur les travaux de rénovation énergétique, une facilitation de l'accès des très petites entreprises (TPE) à la commande publique durable, ou un allègement des contraintes administratives pour les TPE.

Ces propositions seront transmises aux candidats à la présidentielle : l'organisation prévoit de recevoir un par un, dans les prochaines semaines, notamment Gabriel Attal, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe et Bruno Retailleau qui ont déjà donné leur accord.