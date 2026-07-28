Replimune recule après que des responsables de la FDA ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'efficacité d'un traitement contre le cancer de la peau

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28 juillet - ** L'action du développeur de médicaments Replimune

REPL.O chute de 32% à 5,86 dollars

** Les responsables de la FDA américaine ont déclaré que l'essai clinique mené sur le traitement de Replimune, le RP1, n'avait pas fourni de preuves substantielles de son efficacité lorsqu'il est associé au nivolumab de Bristol Myers Squibb

BMY.N dans le traitement du mélanome avancé

** Les conclusions du personnel ont été publiées dans des documents d’information diffusés en amont d’une réunion du comité consultatif prévue jeudi, au cours de laquelle un panel d’experts externes débattra des bénéfices de ce traitement ** Les évaluateurs de la FDA estiment que les résultats d’un essai ne comportant pas de groupe témoin randomisé ne permettent pas d’établir si l’allongement de la survie est dû au traitement plutôt qu’à la sélection des patients ou à d’autres facteurs

** Le personnel de la FDA précise que l’essai n’a pas permis de déterminer si c’était le RP1, plutôt que le nivolumab seul, qui était à l’origine du bénéfice observé

** En avril, l'autorité de régulation sanitaire avait refusé d'approuver le médicament pour la deuxième fois, invoquant l'insuffisance des données issues des études **Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action a perdu 40% depuis le début de l'année