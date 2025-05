Repli des cours du pétrole avec des déclarations de Donald Trump

(AOF) - Que ce soit à Londres ou à New York, le prix du baril de pétrole s’est affiché en net repli de plus de 2 % durant la séance de jeudi. Cette baisse est principalement due à des déclarations de Donald Trump. Lors de sa tournée diplomatique au Moyen-Orient, le président américain a annoncé des progrès dans les négociations sur le nucléaire iranien. Les investisseurs estiment qu’en cas d’accord, une partie ou la totalité des sanctions touchant l’Iran pourraient être levées, ce qui permettrait au pays de pouvoir exporter à nouveau librement son pétrole et gonflerait l’offre mondiale d’or noir.