Repli de l’or : pourquoi la thèse d’investissement à long terme reste intacte

Des lingots et des pièces en or. (Crédits: Adobe Stock)

Par Imaru Casanova, gestionnaire de portefeuille chez VanEck

L'or a reculé d'environ 25% par rapport aux sommets de janvier, mais les perspectives à long terme restent soutenues par l'inflation, les achats des banques centrales et la baisse des taux réels.



Cet article couvre les évolutions de marché jusqu'à fin juin 2026. Toutes les performances sont exprimées en USD. Les performances peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change.

Points clés

Le récent repli de l'or reflète l'évolution des conditions macroéconomiques, tandis que les perspectives de long terme pour l'or restent intactes.

Une inflation persistante, des risques géopolitiques et des taux d'intérêt réels plus faibles pourraient continuer à soutenir les prix de l'or.

Les actions aurifères restent bien positionnées, soutenues par de solides flux de trésorerie, des marges saines et des valorisations attrayantes.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Investir comporte des risques, y compris la perte possible du capital.

Un début 2026 volatil

La volatilité du prix de l'or s'est accrue au premier semestre 2026. En séance, l'or s'est négocié jusqu'à 5 595 $ le 29 janvier. Le 30 juin, il a atteint son plus bas niveau depuis le début de l'année, à 3 943 $, mais est parvenu à clôturer juste au-dessus de la barre des 4.000 $, terminant le mois à 4.008,02 $ l'once. L'or a reculé de 14,14 % sur le mois de juin et affichait une baisse de 7,21 % depuis le début de l'année (1).

Les actions aurifères ont sous-performé le métal, comme cela est généralement le cas en période de baisse des prix de l'or. L'indice MarketVector™ Global Gold Miners Index (MVGDX)2 a reculé de 15,54 % en juin, en baisse de 12,41 % depuis le début de l'année. Investir comporte des risques, y compris la perte possible du capital.

L'or recule à mesure que les marchés se tournent vers les actifs risqués

Après avoir atteint de nouveaux sommets historiques proches de 5.600 $ l'once début janvier, les prix de l'or ont subi des pressions baissières, sous l'effet du renforcement du dollar américain et des anticipations de hausse des taux d'intérêt depuis le début de la guerre avec l'Iran.

Le récit macroéconomique dominant est devenu auto-entretenu : la hausse des prix du pétrole maintient les anticipations d'inflation à un niveau élevé, ces anticipations d'inflation élevées maintiennent la Réserve fédérale («Fed») dans l'attente, une Fed dans l'attente maintient les rendements réels à un niveau élevé, et des rendements réels élevés soutiennent le dollar américain, ce qui pèse sur l'or.

En conséquence, de nombreux analystes des matières premières ont revu à la baisse leurs prévisions de prix de l'or pour 2026. Toutefois, même après ces révisions à la baisse, l'estimation moyenne du consensus à ce jour (selon les données Bloomberg) pour le prix annuel moyen de l'or s'établit autour de 4 700 $ pour 2026 et 2027, et au-dessus de 4.000 $ pour 2028 et 2029.

Les analystes de Goldman Sachs, Citigroup et Deutsche Bank prévoient un cours de l'or à 5.000 $ ou plus en 2027. (Source : Bloomberg. À des fins d'illustration uniquement. Ne constitue pas une prévision de résultats futurs. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.)

À la fin du mois de juin, l'apparente conclusion du conflit au Moyen-Orient a encore réduit l'attrait de valeur refuge de l'or, les marchés s'étant orientés vers un environnement plus propice à la prise de risque et les marchés actions s'échangeant à proximité de leurs sommets récents. L'or évolue désormais autour de 4.000 $ l'once, soit un repli d'environ 25% par rapport à ses sommets de janvier. Néanmoins, les actions aurifères demeurent l'une des classes d'actifs les plus performantes sur l'année écoulée, tandis que l'or continue de surperformer la plupart des autres grandes classes d'actifs.

Regarder au-delà de la volatilité à court terme

La volatilité du prix de l'or et le récent repli peuvent peser sur les investisseurs. Toutefois, il est selon nous important de faire abstraction du bruit à court terme. La vigueur persistante des marchés actions témoigne d'un certain degré d'optimisme qui pourrait être mis à l'épreuve. Les tensions géopolitiques, les effets prolongés du conflit au Moyen-Orient et les perspectives d'inflation restent des éléments clés dans l'environnement actuel.

Pourquoi l'or pourrait continuer d'en bénéficier

Un environnement prolongé de «Fed en attente» pourrait contribuer, au fil du temps, à des taux réels plus bas, voire négatifs, un contexte qui a historiquement figuré parmi les plus favorables à l'or. Dans un tel scénario, l'or a souvent joué un rôle important comme instrument de diversification et de couverture potentielle pour les investisseurs recherchant protection et diversification de leur portefeuille. Les actions aurifères peuvent également jouer un rôle dans une allocation diversifiée. Rien ne garantit toutefois que ce contexte perdure : les taux réels pourraient remonter, l'or ne génère aucun revenu et peut connaître des baisses de prix marquées ou prolongées, et il peut ne pas jouer un rôle de couverture ou de diversification efficace sur une période donnée.

Même les hausses de taux de la Fed n'ont pas toujours été défavorables à l'or. Selon les données du World Gold Council couvrant 44 hausses de taux de la Fed entre mars 1997 et juillet 2023, l'or a enregistré une performance positive les jours de hausse dans plus de 50% des cas. Ces chiffres reflètent uniquement des résultats historiques sur une période spécifique ; les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs, et l'or pourrait réagir différemment aux futures variations des taux d'intérêt.

Les banques centrales continuent de soutenir la demande d'or

Les statistiques d'achat d'or des banques centrales pour le mois de mai, également publiées par le World Gold Council, montrent que ces dernières restent engagées en faveur de l'or, avec des achats mensuels nets proches de niveaux records ; 89% des banquiers centraux interrogés s'attendent à une augmentation des réserves mondiales d'or au cours des 12 prochains mois.

Des achats soutenus et géographiquement diversifiés de la part des banques centrales, conjugués à une demande d'investissement résiliente en provenance d'Asie, continuent d'étayer la demande d'or aux niveaux actuels. Un retour de la participation des investisseurs occidentaux, comparable à celui observé en 2025, pourrait apporter un soutien supplémentaire et contribuer à une nouvelle progression du marché de l'or. Toutefois, une telle dynamique de demande n'est pas garantie, et les achats des banques centrales ainsi que la demande d'investissement pourraient ralentir, voire s'inverser. Historiquement, l'or a affiché de bonnes performances lors des périodes où l'activité des banques centrales et l'investissement représentaient ensemble plus de 30 % de la demande totale.

Pourquoi les actions aurifères peuvent encore offrir des opportunités

Historiquement, les actions aurifères ont surperformé le métal lui-même dans les environnements de hausse du prix de l'or. Il convient de souligner que l'environnement actuel des prix de l'or s'est déjà révélé favorable à de solides fondamentaux d'entreprise, les résultats du T1 2026 faisant apparaître des flux de trésorerie records.

Depuis le début de 2026, l'or s'est négocié à un prix moyen d'environ 4 700 $ l'once. Avec des coûts de maintien tout compris pour le secteur estimés en moyenne à moins de 2 000 $ l'once en 2026, les marges demeurent très solides, même avec un or à 4.000 $.

Les entreprises disposent ainsi des moyens de financer leur croissance, de verser des dividendes et de racheter leurs actions. Les actions aurifères continuent de se négocier à des valorisations qui restent faibles par rapport aux niveaux historiques, tandis que le secteur paraît bénéficier d'une solide santé financière et opérationnelle au regard des standards historiques.

Les cours actuels des actions semblent refléter des hypothèses plus prudentes que celles implicites dans les prix de l'or en vigueur. Les actions aurifères comportent également des risques allant au-delà de ceux du métal, notamment des risques opérationnels, de coûts, de financement, juridictionnels et propres aux entreprises ; elles se sont par ailleurs historiquement révélées plus volatiles que l'or — comme on l'a observé au premier semestre 2026, les actions aurifères peuvent reculer plus fortement que le métal lorsque les prix de l'or baissent.

Si les investisseurs réallouent leur capital en dehors de secteurs affichant des valorisations bien plus élevées, en particulier dans un contexte de risque croissant de repli, les actions aurifères pourraient en bénéficier.

(1) World Gold Council (30.06.2026)

(2) MarketVector (30.06.2026)

Sources des données/informations sauf indication contraire : Bloomberg et recherche d'entreprise, juin 2026.