Airbus va tester des ailes de nouvelle génération pour ses futurs appareils

L'avionneur franchit une nouvelle étape dans le développement d'ailes de nouvelle génération destinées à améliorer l'efficacité des futurs monocouloirs.

Airbus annonce le lancement d'une campagne d'essais en vol dans le cadre de son programme "Wing of Tomorrow", afin d'évaluer les performances d'ailes à grande envergure pour ses futurs avions monocouloirs.

Au cours des trois prochaines années, le groupe concevra, fabriquera et testera en vol des extensions d'ailes à l'échelle réelle, qui seront installées sur un A321neo. Les essais permettront d'analyser différentes géométries d'ailes en conditions réelles et leur impact sur le comportement de l'appareil.

Le programme vise à développer des ailes plus longues, plus légères et plus fines afin d'améliorer les performances aérodynamiques et de réduire la consommation de carburant. Les extensions seront assemblées au Wing Technology Development Centre d'Airbus au Royaume-Uni avant les essais en vol à Toulouse.

Airbus précise avoir déjà construit 3 démonstrateurs d'ailes de 17 mètres pour tester plus de 100 technologies de fabrication et d'assemblage. Le programme bénéficie depuis 2014 d'un financement de 227 MGBP de l'Aerospace Technology Institute (Institut de technologie aérospatiale) du Royaume-Uni.