Wall Street en hausse, entre tech et résultats

Le drapeau américain flotte derrière le panneau indiquant Wall Street, la rue qui abrite la Bourse de New York, le 22 avril 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en hausse mardi, tirée par le rebond du secteur des semi-conducteurs, qui pèse lourd dans les indices, et des résultats d'entreprise bien accueillis en attendant ceux des géants technologiques.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,39%, l'indice Nasdaq gagnait 0,86% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,50%.

Après quelques jours chahutés pour les puces électroniques, "les marchés ont en quelque sorte décidé du jour au lendemain qu'il fallait acheter des semi-conducteurs, et non les vendre. C'est ce qu'il se passe sur des marchés volatils: tout le monde se précipite d'un côté à l'autre", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, de la plateforme Interactive Brokers.

Le mouvement a débuté du côté des Bourses asiatiques avant de s'étendre à l'Europe et désormais à Wall Street.

Nvidia reprenait 1,05%, AMD gagnait 4,88% et Micron bondissait de 7,35%.

"Quand on assiste à des mouvements violents, ils ont tendance à s'inverser rapidement et de manière imprévisible", souligne M. Sosnick.

Il ajoute que "cela suffit à changer la mentalité du marché dans son ensemble (...) devenu tellement dépendant ou obsédé par le secteur des semi-conducteurs".

Pour Adam Turnquist, de LPL Financial, "la combinaison de plusieurs facteurs" comme les "valorisations excessives" ou les "interrogations sur le rythme des dépenses des hyperscalers (géants du cloud, ndlr) en matière d'intelligence artificielle" expliquent le récent coup de mou du secteur.

Mais selon lui, cela "semble davantage correspondre à un réajustement salutaire après une progression parabolique qu'à un effondrement fondamental du thème d'investissement de l'IA".

A ce titre, la publication des résultats d'Alphabet mercredi après Bourse "va jouer un rôle très important, car cette entreprise est véritablement au cœur du secteur de l'IA", rappelle Steve Sosnick.

L'entreprise s'est engagée dans de faramineuses dépenses pour se maintenir dans la course à l'IA et a pour cela procédé à une augmentation de capital de 85 milliards de dollars en juin.

Les investisseurs scruteront aussi le même jour les performances trimestrielles de Tesla, et le lendemain celles d'Intel.

En attendant, c'est le constructeur automobile américain General Motors (GM) qui est récompensé pour le relèvement de ses prévisions annuelles, malgré des charges dans l'électrique.

Son titre prenait 2,96% à 78,04 dollars vers 14H00 GMT.

Le conglomérat industriel 3M (Scotch, Post-it) bondissait de 9,41% à 174,01 dollars, profitant d'une dynamique similaire. A l'issue d'un trimestre supérieur aux attentes, il a revu à la hausse ses perspectives pour l'exercice fiscal complet.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de l'Etat américain à échéance dix ans se tendait à 4,62%, contre 4,59% à la clôture la veille. Il suit à gros traits l'évolution des cours du pétrole, qui s'affichent à nouveau en hausse en raison des tensions croissantes au Moyen-Orient.

Côté macroéconomique, Washington a assuré que de nouveaux droits de douane seront "prochainement" imposés contre une soixantaine d'économies.

Ces surtaxes doivent prendre le relais des droits de douane temporaires de 10% instaurés par Donald Trump dans la foulée de l'invalidation par la Cour suprême de ceux mis en place l'année dernière.

Le président américain a aussi annoncé lundi une surtaxe de 50% sur une série de produits canadiens.

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