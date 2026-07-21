Novo Nordisk poursuit Eli Lilly en justice pour publicité mensongère

Vue d'ensemble des bureaux de Novo Nordisk à Copenhague

par Maggie Fick et Michael Erman

Novo Nordisk a intenté mardi une action en justice contre son concurrent ​Eli Lilly devant un tribunal fédéral du New Jersey, aux États-Unis, accusant le laboratoire pharmaceutique américain, qui affirmait que ses médicaments amaigrissants étaient plus efficaces que ​les siens, de publicité mensongère.

Selon la société danoise, Eli Lilly a enfreint les lois fédérales et ​certaines législations d'État, notamment la "loi Lanham", relatives ⁠à la publicité mensongère et à la concurrence déloyale, par le biais ‌de campagnes de promotion menées à l’échelle nationale pour le médicament contre l’obésité Zepbound et le traitement contre le diabète Mounjaro.

Novo ​Nordisk a affirmé que ‌son concurrent a comparé les doses maximales autorisées de ⁠ses médicaments à des doses plus faibles des produits Wegovy et Ozempic de l'entreprise européenne, tout en omettant de mentionner des versions plus récentes à plus ⁠forte dose qui, ‌selon elle, permettent une perte de poids plus importante.

"Ces publicités sont ⁠malveillantes et trompeuses, car Lilly cite sciemment des essais cliniques obsolètes qui ‌comparent les doses les plus élevées des médicaments de Lilly ⁠à des doses plus faibles des médicaments de Novo Nordisk", ⁠a déclaré Novo Nordisk ‌dans sa plainte.

Eli Lilly n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter ​cette affaire.

Novo Nordisk, spécialisée dans le diabète, ‌a déclaré demander une ordonnance judiciaire obligeant la société américaine à retirer les publicités et à ​mener une campagne publicitaire rectificative. Elle a ajouté qu’elle entendait lui demander une injonction préliminaire si elle ne retirait pas volontairement les publicités.

Le ⁠géant danois réclame également des dommages-intérêts, notamment les bénéfices de Eli Lilly pouvant être attribués à ces publicités.

L'action Eli Lilly a reculé de 0,5% à 1141,84 dollars en avant-Bourse, tandis que l'action Novo Nordisk, cotée à Copenhague, a perdu 1,7% dans l'après-midi.

(Rédigé par Maggie Fick et Michael Erman; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)