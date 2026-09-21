Rendement défini : les investisseurs européens comptent accroître leurs allocations d'ici 5 ans (WisdomTree)

(Zonebourse.com) - L'investissement à rendement défini entame une nouvelle étape de développement en Europe, les investisseurs professionnels étant de plus en plus nombreux à prévoir une augmentation des allocations à ces stratégies au cours des cinq prochaines années, d'après une récente étude menée par WisdomTree, acteur mondial de l'innovation financière et fournisseur d'ETF, gérant plus de 175 milliards de dollars d'actifs.

Les investisseurs ne cherchent plus seulement à comprendre ces stratégies. Désormais, ils s'attachent à déterminer comment les intégrer dans leurs portefeuilles. Cette transition devrait s'accélérer sous l'effet d'une demande soutenue.

Aujourd'hui, 55% des investisseurs professionnels européens investissent dans des ETF reposant sur des options ou des fonds communs de placement reposant sur des stratégies d'options. Les stratégies à rendement défini devraient constituer un moteur important de la demande future pour les stratégies à base d'options : quatre investisseurs professionnels européens sur cinq (80%), familiers des stratégies à rendement défini, s'attendent à une augmentation des allocations au cours des 5 prochaines années. Environ 1 sur 5 (22%) prévoit une hausse significative des allocations, ce qui souligne l'ampleur de l'opportunité à venir.

Ces perspectives de croissance s'inscrivent dans un environnement marqué par une expansion rapide aux Etats-Unis, où les ETF adossés à des options totalisent aujourd'hui près de 270 MdsUSD d'actifs sous gestion, soit une progression de 60% sur un an. L'essor du marché américain met en lumière l'ampleur de cette opportunité et la trajectoire qu'elle pourrait prendre, alors que l'intérêt pour les stratégies reposant sur les options ne cesse de croître en Europe.

De la sensibilisation à l'application

Les recherches indiquent que la discussion en Europe évolue. Alors que la quasi-totalité des personnes interrogées (98%) possède une certaine connaissance des stratégies à résultat défini, l'attention du marché se déplace de la sensibilisation vers la démonstration du rôle que ces stratégies peuvent jouer au sein des portefeuilles.

Cette pertinence croissante reflète une demande de maîtrise accrue des résultats d'investissement. Parmi les besoins auxquels les investisseurs professionnels estiment que les stratégies à résultat défini sont particulièrement bien adaptées, 30% citent l'amélioration de la discipline comportementale, tandis que 28% mettent en avant une plus grande prévisibilité des résultats.

Le prochain défi consiste à transformer la familiarité en adoption. La structure des produits, leur disponibilité limitée, leur complexité et la difficulté à expliquer les stratégies aux clients demeurent des obstacles majeurs, plaçant la pédagogie et des cas d'utilisation clairs en portefeuille au centre de la prochaine phase de croissance du marché.

L'enquête, réalisée par le cabinet d'études de marché Censuswide, a été menée auprès de 800 investisseurs professionnels en Europe, allant des sociétés de conseil financier destinées à une clientèle wholesale et des investisseurs institutionnels aux gestionnaires de patrimoine et family offices. Les investisseurs interrogés sont responsables d'environ 4 300 MdsGBP/EUR d'actifs sous gestion.

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