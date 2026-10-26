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Rencontre prévue lundi entre responsables saoudiens, turcs, pakistanais et iraniens-sources
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 06:28

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(Actualisé avec détails)

Des hauts responsables des pays signataires de l'"accord de La Mecque" – l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan – doivent rencontrer lundi à Téhéran des responsables iraniens pour discuter de la coordination régionale, ont indiqué deux sources proches du dossier.

L'Arabie saoudite sera représentée par le ministre de la Défense, Khalid ben Salmane, et le Pakistan par le chef de l'armée, Asim Munir, ont précisé les sources.

Le chef des services de renseignement turcs, Ibrahim Kalin, se joindra également à la réunion, a précisé l'une des sources.

Le secrétaire adjoint de la plus haute instance de sécurité iranienne, Ali Bagheri Kani, a déclaré à la télévision publique saoudienne que Khalid ben Salmane, Asim Munir et Ibrahim Kalin se rendraient à Téhéran pour des consultations au sujet de la sécurité régionale avec le Conseil national suprême de la sécurité.

Ni le gouvernement saoudien, le bureau de presse de l'armée pakistanaise ou le ministère turc des Affaires étrangères n'ont répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

(Andrew Mills et Ariba Shahid, avec Tuvan Gumrukcu, rédigé par Yomna Ehab et Eman Abouhassira; version française Camille Raynaud)

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