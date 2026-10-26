L'Europe vue sur un rebond, résultats et banques centrales au menu de la semaine

Le logo d'Euronext sur un immeuble de La Défense, à Courbevoie

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur un rebond lundi à l'ouverture, la baisse des cours du pétrole offrant un certain répit au ‌début d'une semaine chargée avec une nouvelle vague de résultats d'entreprises et les décisions de politique monétaire des principales banques centrales.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,57% pour le CAC 40 parisien, de 0,37% pour le Dax à Francfort, de 0,52% pour le FTSE à Londres ​et de 0,36% pour le Stoxx 600.

Les cours du brut reculent légèrement après avoir progressé de plus de 6% la semaine dernière et atteint leur plus haut niveau depuis le 29 avril dernier, alors que les attaques des Houthis du Yémen en Arabie saoudite ont ravivé les craintes de nouvelles perturbations de l'approvisionnement

Les rebelles yéménites, alliés de l'Iran, ont déclaré lundi avoir ciblé les stations de pompage de l'oléoduc Est-Ouest saoudien ainsi que l'aéroport de Ryad, mais les informations selon lesquelles des médiateurs qataris se trouvaient dimanche à Téhéran ont apaisé dans une certaine mesure la ​pression.

Des hauts responsables des pays signataires de l'"accord de La Mecque" – l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan – doivent par ailleurs rencontrer lundi dans la capitale iranienne des responsables du régime pour discuter de la coordination régionale, ont indiqué deux sources proches du dossier.

L'inflation provoquée par le conflit est plus que jamais présente dans l'esprit des investisseurs en cette semaine de décisions de politique ​monétaire des banques centrales, notamment celle de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi et celle de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Ces deux institutions devraient ⁠maintenir leurs taux inchangés cette fois-ci, mais les marchés anticipent de nouvelles hausses en décembre, les prix restant bien au-dessus de leurs objectifs.

"Le message principal que font passer les banques centrales mondiales, confrontées aux surprises macroéconomiques de cette année, est qu'un cycle de ‌hausse des taux relativement modéré est en cours", déclare Bruce Kasman, économiste chez JPMorgan.

Également au programme de la semaine, les banques centrales du Canada et de Nouvelle-Zélande devraient en revanche annoncer un relèvement de leurs taux respectifs, tandis que la Banque du Japon (BoJ) est attendue sur un statu quo.

Les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) devraient en outre continuer à occuper les investisseurs, avec la publication cette semaine des résultats trimestriels d'Alphabet, de Microsoft et d'Amazon, alors ​que les doutes quant à la pérennité du rallye qui a connu le secteur refont surface.

Le calendrier des ‌résultats est également très chargé en Europe, avec, par exemple, TotalEnergies, Danone ou Renault au programme, sans parler des banques françaises BNP Paribas <BNPP. PA>, Société Générale et Crédit Agricole, qui viennent de ⁠traverser une semaine difficile en Bourse dans un contexte de prudence vis-à-vis des actifs de la deuxième économie de la zone euro, dont les rendements souverains ont récemment atteint de nouveaux sommets.

L'agence de notation Moody's a toutefois décidé vendredi de maintenir la note de crédit de la France à "Aa3", assortie d'une perspective négative, alors que la plupart des analystes s'attendaient à une dégradation à "A1".

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N4691Y8]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, au terme d'une semaine mouvementée pour le secteur de l'IA, alors que les investisseurs ont désormais les yeux rivés ⁠sur de nouveaux résultats d'entreprises et la décision prochaine de ‌la Fed.

L'indice Dow Jones a cédé 1,23%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,51%, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a reculé 0,20%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a fini en baisse de 0,8%, les valeurs ⁠du secteur des semi-conducteurs ayant reculé dans le sillage de Wall Street vendredi.

Les Bourses de la Chine continentale ont réduit leurs pertes vers la fin de la séance, malgré la morosité du secteur technologique et alors que le cinquième plénum du Comité central du parti communiste s'est ouvert ‌ce lundi à Pékin.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations a reculé de 0,04% et le SSE Composite de Shanghaï a pris 0,19%.

La Bourse de Hong Kong gagne en revanche 0,5%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1 point de base ⁠à 4,9780%, tandis que celui du titre à deux ans abandonne 0,7 point de base à 4,6752%.

Jeudi, l'obligation de référence a connu sa plus forte hausse quotidienne depuis près de quatre ⁠ans, en lien avec les inquiétudes concernant le caractère durable du redressement ‌des actions liées à l'IA, qui ont attiré les investisseurs vers les actifs refuge.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans évolue sur de faibles variations à 3,3480%. Le deux ans prend 0,8 point de base à 3,0347%.

En France, le rendement de l'OAT ​à dix ans s'affiche en baisse de 1,5 points de base à 5,0061%.

Le taux d'emprunt français à 10 ans vient d'atteindre son plus haut niveau depuis ‌24 ans, les investisseurs craignant que la fragmentation politique, les vives protestations sociales liées à la hausse du coût de la vie et l'approche de l'élection présidentielle de 2027 ne compromettent les efforts visant à assainir des finances publiques.

Toutefois, selon les analystes, il ne faut pas s'attendre à ce que la BCE intervienne pour l'instant ​sur le marché de la dette avec des mesures telles que l'Instrument de protection de la transmission (TPI), qui lui permet d'acheter des obligations de tout État membre confronté à un resserrement injustifié et désordonné de ses conditions de financement.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a elle-même récemment estimé que la France devrait résoudre ses propres problèmes d'endettement par les mesures budgétaires.

Sur le marché des changes, le dollar est en légère baisse (-0,05%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,05% à 1,1208 dollar.

PÉTROLE

Le Brent perd 1,23% à 115,29 dollars le ⁠baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,82% à 101,39 dollars.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie a par ailleurs déclaré lundi qu'il ne s'attendait pas à ce que les marchés de l'énergie reviennent en 2027 à la situation qui prévalait avant la guerre en Iran, qui a débuté fin février.

ÉMERGENTS

Les actifs brésiliens sont à surveiller lundi alors que le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva a remporté dimanche un nouveau mandat à la tête du pays, un résultat surprenant alors que les sondages donnaient son adversaire, le sénateur de droite Flavio Bolsonaro, en tête.

Les contrats à terme sur le real brésilien (BRL=) ont reculé d'environ 10% pendant la séance asiatique, tandis qu'un fonds indiciel brésilien coté à Tokyo, le Nomura NF Ibovespa Link ETF, a chuté de 15%.

Luis Felipe Vital, responsable de la stratégie macroéconomique chez Warren Investimentos, dit s'attendre à une vive réaction des marchés, avec notamment une réévaluation brutale des cours et une vague de ventes d'actifs.

Pour les investisseurs, la question est de savoir si l'approche progressive de Lula da Silva pour assainir les finances publiques permettra de faire baisser les coûts d'emprunt.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À ​L'AGENDA DU 26 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 09h00 Indice Ifo du climat des octobre 90,0 89,9

GMT affaires

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)