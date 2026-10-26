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Eurazeo nomme un Christophe Bavière président du directoire
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 08:59

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Le logo de la société d'investissement Eurazeo à Paris

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Christophe Bavière, ‌co-dirigeant d'Eurazeo, a été nommé pour prendre ​la présidence unique du directoire, a annoncé lundi le groupe d'investissement français, mettant fin ​à plus de trois ans de double gouvernance.

"Je tiens (...) ​à remercier le directoire ⁠actuel de la société pour le ‌travail accompli à la réussite d’Eurazeo et à saluer particulièrement la contribution ​de M. ‌William Kadouch-Chassaing depuis 2023", a ⁠souligné Jean-Charles Decaux, président du conseil de surveillance, cité dans un communiqué du groupe.

Eurazeo ⁠avait mis ‌en place en 2023 un directoire ⁠composé de deux présidents, Christophe Bavière ‌et William Kadouch-Chassaing, à la suite ⁠du départ de Virginie Morgon après ⁠14 ans ‌à la tête du groupe. Eurazeo disait ​alors vouloir accélérer ‌le développement de la gestion pour compte de tiers, optimiser ​la stratégie d’allocation des ressources et améliorer ses performances financières et ⁠extra-financières.

La nomination de Christophe Bavière intervient dans la perspective de l’échéance des mandats en cours, le 5 février prochain, explique Eurazeo dans le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 09:10

    La réussite d’Eurazeo n’est pas évidente pour tous ! Les Actionnaires attendaient plutôt le départ des deux co-presidents sur un constat d’échec.

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