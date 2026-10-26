Eurazeo nomme un Christophe Bavière président du directoire

Le logo de la société d'investissement Eurazeo à Paris
Christophe Bavière, co-dirigeant d'Eurazeo, a été nommé pour prendre la présidence unique du directoire, a annoncé lundi le groupe d'investissement français, mettant fin à plus de trois ans de double gouvernance.
"Je tiens (...) à remercier le directoire actuel de la société pour le travail accompli à la réussite d’Eurazeo et à saluer particulièrement la contribution de M. William Kadouch-Chassaing depuis 2023", a souligné Jean-Charles Decaux, président du conseil de surveillance, cité dans un communiqué du groupe.
Eurazeo avait mis en place en 2023 un directoire composé de deux présidents, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, à la suite du départ de Virginie Morgon après 14 ans à la tête du groupe. Eurazeo disait alors vouloir accélérer le développement de la gestion pour compte de tiers, optimiser la stratégie d’allocation des ressources et améliorer ses performances financières et extra-financières.
La nomination de Christophe Bavière intervient dans la perspective de l’échéance des mandats en cours, le 5 février prochain, explique Eurazeo dans le communiqué.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer