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Renault vise à réduire les coûts fixes de 3 milliards d'euros d'ici à 2025
Reuters14/01/2021 à 08:17

14 janvier (Reuters) - RENAULT SA RENA.PA :

* ALLANT AU-DELÀ DU PLAN 2O22, AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DE L'INGÉNIERIE ET DE LA PRODUCTION

* VISE À RÉORIENTER LA STRATÉGIE DE LA COURSE AU VOLUME À LA CRÉATION DE VALEUR

* D'ICI À 2023, VISE À ATTEINDRE PLUS DE 3 % DE MARGE OPÉRATIONNELLE GROUPE, ENVIRON 3 MILLIARDS D'EUROS DE FREE CASH FLOW OPÉRATIONNEL DE L'AUTOMOBILE CUMULÉ (2021-23) ET À RÉDUIRE LES INVESTISSEMENTS ET DÉPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT À ENVIRON 8 % DU CA

* NOUS PASSERONS D'ENTREPRISE AUTOMOBILE UTILISANT LA TECHNOLOGIE À ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE UTILISANTDES VOITURES, DONT AU MOINS 20% DES REVENUS PROVIENDRONT DES SERVICES DES DONNÉES ET DU COMMERCE DE L'ÉNERGIE D'ICI 2030 - PDG

* REDIMENSIONNEMENT DE LA CAPACITÉ INDUSTRIELLE DE 4 MLNS D'UNITÉS EN 2019 À 3,1 MLNS D'UNITÉS EN 2025 (RÉFÉRENCE HARBOUR)

* ORIENTER LA PRÉSENCE INTERNATIONALE DU GROUPE VERS LES MARCHÉS À FORTES MARGES : NOTAMMENT EN AMÉRIQUE LATINE, EN INDE ET EN CORÉE

* D'ICI À 2025, VISE MARGE OPÉRATIONNELLE GROUPE D'AU MOINS 5 %, ENVIRON 6 MRDS D'EUROS DE FREE CASH FLOW OPÉRATIONNEL DE L'AUTOMOBILE CUMULÉ (2021-25), ET ROCE EN HAUSSE D'AU MOINS 15 POINTS CONTRE 2019

* RÉDUCTION DES COÛTS FIXES : LE PLAN 2O22, ACHEVÉ EN AVANCE DE PHASE, ÉTENDU À 2023 POUR ATTEINDRE -2,5 MRDS D'EUROS, ET OBJECTIF DE -3 MRDS D'EUROS D'ICI À 2025

* DISCIPLINE STRICTE EN MATIÈRE DE COÛTS : COÛTS VARIABLES : 600€ D'AMÉLIORATION PAR VÉHICULE D'ICI 2023

* RÉDUCTION DES INVESTISSEMENTS ET DÉPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT D'ENVIRON 10% DU CA À MOINS DE 8 % EN 2025

* CES EFFORTS RENFORCERONT LA RÉSILIENCE DU GROUPE ET RÉDUIRONT SON POINT MORT DE 30% D'ICI 2023

* DOTER LES 4 BUSINESS UNITS D'UNE IDENTITÉ ET D'UN POSITIONNEMENT FORTS, NOUVELLE ORGANISATION PERMETTRA DE CRÉER PORTEFEUILLE DE PRODUITS RÉÉQUILIBRÉ, PLUS RENTABLE AVEC 24 LANCEMENTS D'ICI 2025

* NOUVEAUX LANCEMENTS: LA MOITIÉ DANS LES SEGMENTS C/D - ET AU MOINS 10 VÉHICULES ÉLECTRIQUES

* ALPINE: OBJECTIF D'ÊTRE RENTABLE EN 2025 EN INCLUANT LES INVESTISSEMENTS DANS LE SPORT AUTOMOBILE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA

(Gdansk Newsroom)

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